Приштина обвинила официальный Белград в организации беспорядков.

Власти Косово до 1 сентября отложили процедуру введения запрета на сербские документы, из-за чего возник конфликт с сербским населением на севере частично признанной страны.

Об этом говорится в заявлении правительства Косово.

"Правительство республики Косово решительно осуждает сегодняшнее блокирование дорог на севере Косово и стрельбу там вооруженных людей по полиции. Речь идет о тенденции дестабилизировать Косово и поставить под угрозу мир и безопасность граждан и нашей страны", - говорится в сообщении.

Приштина обвинила официальный Белград в организации беспорядков.

Отмечается, что из-за этих событий власти частично признанной страны контактировали и встречались с американскими и европейскими партнерами.

"Правительство Косово обязуется отложить выполнение двух решений до 1 сентября 2022 года, когда все баррикады будут сняты и на севере Косово будет установлена полная свобода. Мы благодарны международным партнерам, особенно американскому послу, за их вклад", - говорится в заявлении.

Как сообщал УНИАН, 31 июля на севере Косово начались вооруженные столкновения из-за изменений правил проезда в Косово.

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что армия Косово якобы собирается напасть на сербов на севере страны. Позже он выступил с обращением и сказал, что Сербия "будет искать мира".

Премьер-министр Косово Альбин Курти обвинил в беспорядках президента Сербии и директора Офиса по Косово и Метохии Петара Петковича.

После этого последовало заявление контингента KFOR (международные силы безопасности в Косово под руководством НАТО) о том, что он готов вмешаться в ситуацию, если стабильность северных районов Косово окажется под угрозой.

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