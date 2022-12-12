Со стороны России есть попытки дестабилизировать ситуацию в Молдове, сказала Майя Санду.

Президент Молдовы Майя Санду отметила отвагу украинцев, а также заявила, что Россия ведет гибридную войну против Молдовы.

"Украина сегодня защищает свою свободу, но она также защищает свободу Молдовы. Мы очень благодарны отважным украинцам, но риски остаются. Даже если, благодаря Украине, сегодня нет военной угрозы, мы сталкиваемся с гибридной войной. Есть попытки России дестабилизировать ситуацию в Молдове. Мы видим, что коррумпированные группы в Молдове вместе с пророссийскими политическими силами, которые поддерживаются Россией, организовали протесты с целью дестабилизации ситуации. Но как бы трудно ни было, мы должны находить решение", - сказала Санду для CNN.

Позиция Молдовы относительно войны в Украине

В июле этого года Молдова не пустила на свою территорию российских военных из Приднестровья.

Видео дня

В Молдове на официальном уровне запретили российскую пропаганду.

Министр обороны Молдовы присоединился к встречам в формате "Рамштайн".

Также ранее сообщалось СМИ, что Молдова ищет замену российскому газу.

Вас также могут заинтересовать новости: