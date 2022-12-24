В партии "Действие и солидарность" позже отметили, что Нантой высказал свое личное мнение, которое не совпадает с повесткой дня политсилы.

Депутат от партии власти Молдовы "Действие и солидарность" Оазу Нантой считает, что приднестровский конфликт нельзя разрешить путем дипломатических переговоров. Он предлагает НАТО и Украине решить конфликт силой.

"Я не думаю, что приднестровский конфликт нужно решать на основе диалога с Тирасполем. Кишинев вместе с партнерами должен разработать план действий, положить его на стол, и тех, кто примет эти условия, простят, остальным придется уйти. Здесь не надо играть с переговорами", – заявил в эфире TVR Moldova Нантой.

Депутат добавил, что решение конфликта будет мирным "только потому, что сейчас "Приднестровье" находится в очень сложной ситуации". Также Нантой заговорил о демилитаризации региона.

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"И, конечно, здесь необходимы скоординированные действия с Украиной и НАТО. Потому что мы не будем искренними, если станем говорить о реинтеграции страны без конкретного плана полной демилитаризации этой территории", – сказал депутат.

В партии "Действие и солидарность" позже отметили, что Нантой высказал свое личное мнение, которое не совпадает с повесткой дня политсилы. "Действие и солидарность" официально поддерживает путь переговоров.

Россия оккупировала Приднестровье и угрожает территориальной целостности Молдовы

Россия планировала вторгнуться на территорию Молдовы в начале 2023 года, а реализация этих планов зависит от развития войны в Украине, информировали в разведке.

Как писал УНИАН, ранее Министерство иностранных дел Молдовы не разрешило въезд на территорию своей страны российским военным. Речь идет об оперативной группе, базирующейся в Приднестровье.