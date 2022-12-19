По словам руководителя разведслужбы Молдовы, риск российского вторжения в эту страну будет сохраняться в следующем году.

Россия планировала вторгнуться на территорию Молдовы в начале 2023 года. Реализация этих планов зависит от развития войны в Украине.

Такое мнение высказал руководитель Службы разведки и безопасности Александру Мустяцэ в интервью TVR Moldova. По его словам, риск вторжения РФ в Молдову будет сохраняться в следующем году.

"Вопрос не в том, осуществит РФ наступление на территорию Молдовы, а в том, когда это случится: или в начале года, в январе, феврале или позже, март, апрель. Но, по информации, которую мы имеем, Российская Федерация намерена идти дальше", - сказал Мустяцэ.

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По словам чиновника, анализируется несколько сценариев, согласно одному из которых Москва попытается совершить сухопутное вторжение через север Украины в сторону Молдовы.

"Например, с целью создания коридора с Приднестровским регионом, который является территорией Молдовы. Тогда мы можем четко сказать, что да, они намерены дойти сюда, соединиться. Что будет дальше, их намерения в отношении Кишинева, мы можем обсуждать, но это реальный и очень высокий риск", - отметил Мустяцэ.

Он также напомнил, что на территории Приднестровья расположен "крупнейший в Европе" склад боеприпасов, который охраняется русскими. Чиновник не исключает, что возможное вторжение РФ в Молдову может быть связано с использованием этих боеприпасов в возможном военном противостоянии.

"Цель Российской Федерации по созданию сухопутного коридора к Приднестровского региона остается актуальной и сегодня, а новое наступление Российской Федерации в этом направлении может состояться уже в 2023 году. Реализация также зависит от развития событий в войне в Украине", – говорится в комментарии Службы разведки и безопасности.

Война: намерения России вторгнуться в Молдову

О желании РФ сделать сухопутный коридор в Приднестровье речь шла еще весной, после начала полномасштабного вторжения России в Украину. Для этого россияне планировали захватить Одесскую, Николаевскую и Херсонскую области, однако реализовать эти планы у них, к счастью, не получилось.

Тем временем в непризнанном Приднестровье начали призывать мужчин в местную армию, однако люди начали бежать в Румынию и на подконтрольную Кишиневу территорию.

Ранее, 27 июня, президент Молдовы Майя Санду заявляла, что сейчас не видит неизбежных угроз для Украины со стороны Приднестровья, где находятся российские войска. По ее словам, власти Молдовы делают все возможное, чтобы сдерживать Приднестровье от создания угрозы для мира и безопасности Украины. В июле Молдова не пустила на свою территорию российских военных из Приднестровья.

Недавно в декабре Майя Санду отметила отвагу украинцев, а также заявила, что Россия ведет гибридную войну против Молдовы, пытаясь дестабилизировать ситуацию в стране. Она подчеркнула, что Украина сегодня защищает не только собственную свободу, но и свободу Молдовы.

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