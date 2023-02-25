США и их союзники выступают за то, чтобы в итоговом коммюнике звучало осуждение России, однако принять его не дают китайская и российская делегации.

Финансовые руководители G20 не смогли прийти к консенсусу по поводу описания войны РФ против Украине, поэтому, очевидно, закончат встречу в Индии без общего коммюнике.

По словам делегатов, США и их союзники по G7 были непреклонны в требовании, чтобы в коммюнике прозвучало осуждение РФ за вторжение в Украину, но против этого выступили российская и китайская делегации, пишет Reuters.

Россия, входящая в G20, называет свои действия в Украине "специальной военной операцией" и не называет это войной. Принимающая встречу Индия также настаивает, чтобы в коммюнике не использовалось слово "война", сообщили представители G20.

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Напомним, Индия занимает нейтральную позицию относительно войны в Украине, отказываясь обвинять РФ во вторжении и резко увеличивая закупки российской нефти.

Министр финансов Франции Бруно Ле Мэр заявил, что группа не может отступить от совместного заявления, согласованного на саммите G20 на Бали в ноябре 2022 года, в котором говорится, что "большинство членов решительно осудили войну в Украине".

"Либо мы говорим на одном языке, либо мы не подписываем окончательное коммюнике", — заявил Ле Мэр.

Министр финансов Германии Кристиан Линднер, выступая в кулуарах встречи, заявил, что G20 не должна отставать от своей предыдущей критики России.

"Нам нужна абсолютная ясность, это война, инициированная (президентом России Владимиром) Путиным", - подчеркнул Линднер.

Как отметило издание, такое противостояние становится все более явным в G20 - в последнее время работа группы затруднена из-за разногласий между западными странами и Китаем с РФ.

Высокопоставленный источник G20 сказал, что переговоры по поводу коммюнике были трудными, поскольку Россия и Китай блокировали предложения западных стран. "Индия хочет придерживаться балийской формулировки", - уточнил источник.

Участники, отметили, что если чуда не произойдет, то принятие согласованного коммюнике маловероятно, и, скорее всего, встреча закончится итоговым заявлением принимающей стороны.

"В отсутствие консенсуса Индия может выступить с заявлением в качестве действующего председателя G20", - сказал один из официальных лиц.

Председательство Индии в G20

22 февраля Индия заявила, что не хочет, чтобы G20 обсуждала дополнительные санкции в отношении России за ее вторжение в Украину, пока страна главенствует в блоке.

Так, официальные лица, принимающие участие в предстоящей встрече министров финансов и глав центральных банков стран G20, заявили, что намерены обсуждаться экономические последствия конфликта, но Индия не желает рассматривать дополнительные санкции против РФ.

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