За встречей G7 последует более широкая встреча финансовых лидеров стран "Большой двадцатки".

Главы финансовых ведомств "Большой семерки" (G7) обсудят новые меры против России, которые окажут на нее давление с целью прекращения войны в Украине.

Об этом заявил во вторник министр финансов Японии Суничи Судзуки, передает Reuters. Встреча министров финансов и глав центральных банков стран G7 пройдет 23 февраля в индийском городе Бангалор.

"Основными темами обсуждения будут поддержка Украины и санкции против России. Мы продолжим тесную координацию с G7 и международным сообществом для усиления эффекта санкций для достижения конечной цели - вынудить Россию уйти", - заявил Судзуки.

Видео дня

За встречей G7 последует более широкая встреча финансовых лидеров стран G20, которая будет организована в Бангалоре Индией, председательствующей в "Большой двадцатке".

Ожидается, что война в Украине и мировая экономика будут в центре внимания переговоров на G20.

На них будут обсуждаться инфляция, которая была усилена войной России, цены на энергоносители и продукты питания, а также поддержка стран с развивающейся рыночной экономикой, столкнувшихся с долговыми проблемами. Высокопоставленный японский чиновник ранее заявил, что неспособность решить проблему долга на развивающихся рынках может привести к финансовому кризису.

"Участвуя в обсуждении этих проблем, мы надеемся добиться значительных результатов, которые приведут к стабильному и устойчивому глобальному росту", - сказал Судзуки.

Напомним, Япония председательствует на министерских встречах G7 в этом году в преддверии саммита лидеров G7 19-21 мая в Хиросиме. В G7 входят Великобритания, Канада, Франция, Германия, Италия, Япония и США.

Санкции против РФ и подержка Украины

Как сообщал УНИАН, ранее заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд заявила, что США и "Большая семерка" готовят масштабный пакет санкций против РФ. Его должны объявить ближе к годовщине российского вторжения в Украину - 24 февраля. Эти санкции расширят и углубят введенные ранее ограничения в определенных категориях.

Также премьер-министр Фумио Кисида объявил, что Япония предоставит Украине новый пакет финансовой помощи в размере $5,5 млрд. Кисида, выступая на глобальном форуме в Токио, также сказал, что отметит первую годовщину российского вторжения в Украину, проведя онлайн-саммит Большой семерки (G7) с президентом Владимиром Зеленским.

Помимо этого, Япония поддержала позицию Евросоюза и ввела санкции на российские нефтепродукты в соответствии с решением стран "Большой семерки" (G7). Речь идет об ограничении цен на нефть из РФ в размере 100 и 45 долларов за баррель в зависимости от сорта нефтепродуктов.

Вас также могут заинтересовать новости: