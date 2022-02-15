Немецкий канцлер сдал несколько тестов на коронавирус, но у РФ остались опасения.

Канцлер Германии Олаф Шольц отказался соблюдать все требования РФ касательно теста на коронавирус. В результате переговоры снова устроили в помещении с длинным столом.

Об этом сообщают издания Bild и Welt.

Российские власти потребовали, чтобы Шольц и члены делегации Германии сдали три ПЦР-теста перед визитом, последний - за 24 часа до вылета. Еще один, четвертый, нужно было сдать после прилета.

Шольц не согласился сдавать тест при участии российских медиков. Процедуру провел врач посольства Германии в Москве в присутствии российского представителя. Аппарат для проведения теста на коронавирус был привезен из Германии.

Bild также сообщает, что Шольц отказался не из-за опасений касательно получения ДНК - этим отказ от ПЦР-теста мотивировал французский лидер.

"Речь идет о самоутверждении: ни одна иностранная нация не будет возиться с носом главы немецкого правительства". - пишет издание.

В результате Шольц и Путин проводят переговоры на дистанции - за длинным белым стол (как это было и с Эммануэлем Макроном), о чем свидетельствует короткое видео, размещенное российским агентством РИА Новости. Это первые переговоры Путина и Шольца.

Как сообщал УНИАН, в понедельник, 14 февраля, федеральный канцлер Германии Олаф Шольц прибыл в Украину, где встретился с президентом Владимиром Зеленским. На следующий день, 15 февраля, немецкий канцлер направился в Москву на переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Глава ОПУ Андрей Ермак также ожидает, что у Шольца "будут результативные переговоры в Москве".

Перед визитом в Киев Шольц заявил, что Германия ожидает от России срочных признаков деэскалации и предупреждает о серьезных последствиях в случае дальнейшей военной агрессии против Украины.

Вас также могут заинтересовать новости: