Также канцлер ФРГ подчеркнул, что страны Запада тоже заинтересованы в продолжении диалога с РФ.

Канцлер Федеративной Республики Германия Олаф Шольц отметил важность прямых переговоров Киева и Москвы.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Шольц заявил в Киеве на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Канцлер ФРГ благодарит украинские власти за взвешенную и сдержанную реакцию на очень сложную и угрожающую ситуации на границах, куда Россия стягивает войска.

"Мы хотели бы призвать Украину к продолжению этой ответственной политики. Наша общая цель - избежать эскалации. Для этого мы работаем на всех уровнях очень интенсивно, тесно и доверительно. Очень важны также прямые переговоры между Киевом и Москвой", - заявил Шольц.

Также он подчеркнул, что страны Запада тоже заинтересованы в продолжении диалога с РФ.

"Мы готовы к серьезному диалогу с Россией по вопросу европейской безопасности. НАТО и США предоставили России конкретные предложения, которые мы поддержим. И мы сейчас ожидаем от России реакцию, ответ. Мы также видим большую пользу в переговорах в рамках ОБСЕ", - заявил Шольц.

"Мы призываем Россию, воспользоваться предложениями к диалогу. Я еще раз хочу сказать: на случай военной эскалации мы готовы (применить) далеко идущие и эффективные санкции, согласованные с нашими союзниками, чтобы четко сказать: если Россия снова нарушит территориальную целостность Украины, - мы знаем, что нам следует сделать", - подчеркнул Шольц.

Как сообщал УНИАН, в понедельник, 14 февраля, федеральный канцлер Германии Олаф Шольц прибыл в Украину, где встретился с президентом Владимиром Зеленским. На следующий день, 15 февраля, немецкий канцлер направится в Москву на переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Глава ОПУ также ожидает, что у Шольца "будут результативные переговоры в Москве".

Перед визитом в Киев Шольц заявил, что Германия ожидает от России срочных признаков деэскалации и предупреждает о серьезных последствиях в случае дальнейшей военной агрессии против Украины.

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