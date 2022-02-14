По словам канцлера Германии, во время визитов в Киев и Москву он планирует продолжить переговоры по скоплению российских войск на границе с Украиной.

Германия ожидает от России срочных признаков деэскалации и предупреждает о серьезных последствиях в случае дальнейшей военной агрессии против Украины.

Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц перед вылетом в Украину.

По его словам, сейчас мир в Европе стоит перед очень серьезной угрозой.

"Мы срочно ожидаем от Москвы признаков деэскалации. Дальнейшая военная агрессия имела бы очень серьезные последствия для России. Я абсолютно согласен с нашими союзниками в этом. Мы являемся свидетелями очень, очень серьезной угрозы миру в Европе", - отметил Шольц.

Канцлер Германии также добавил, что во время визитов в Киев и Москву он планирует продолжить переговоры по скоплению российских войск на границе с Украиной.

"Сегодня в Киеве и завтра в Москве я продолжу наши переговоры по все еще очень серьезной ситуации на украинской границе. В Киеве для меня важно выразить нашу постоянную солидарность и поддержку Украине", - добавил Шольц.

Как сообщал УНИАН, в понедельник, 14 февраля, федеральный канцлер Германии Олаф Шольц прибудет в Украину, где встретится с президентом Владимиром Зеленским. На следующий день, 15 февраля, немецкий канцлер направится в Москву, где встретится с президентом России Владимиром Путиным.

Как сообщает The Guardian со ссылкой на источники в правительстве Германии, Шольц предложит Путину диалог и будет настаивать на "единстве ЕС, США и Великобритании" в вопросе экономических санкций.

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