Федеральный канцлер Германии посетит Украину перед визитом в РФ.

В понедельник, 14 февраля, федеральный канцлер Германии Олаф Шольц прибудет в Украину, где встретится с президентом Владимиром Зеленским.

Об этом сообщается на сайте Офиса президента.

После переговоров Шольц и Зеленский проведут встречу с представителями СМИ. Она запланирована на 14:20.

У Украины высокие ожидания относительно этого визита. На брифинге по результатам встречи политических советников лидеров "нормандского формата" глава Офиса президента Андрей Ермак заявлял:

"Я думаю, что это будет очень содержательный и насыщенный визит. Первый визит канцлера в Украину, его переговоры с президентом Зеленским".

На следующий день, 15 февраля, немецкий канцлер направится в Москву, где встретится с президентом России Владимиром Путиным. Глава ОПУ также ожидает, что у Шольца "будут результативные переговоры в Москве".

Как сообщает The Guardian со ссылкой на источники в правительстве Германии, Шольц предложит Путину диалог и будет настаивать на "единства ЕС, США и Великобритании" в вопросе экономических санкций.

Напомним, 18 января канцлер ФРГ Олаф Шольц подтвердил, что правительство Германии не планирует поставлять оружие Украине, но будет пытаться дипломатическим путем предотвратить вторжение Российской Федерации в Украину.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что намерен продолжать убеждать Германию дать согласие на поставки в Украину военной помощи.

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