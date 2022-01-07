Российские войска в Казахстан попросил ввести президент страны Касым-Жомарт Токаев в связи с акциями протеста.

Россия перебрасывает свои войска в Казахстан в "миротворческих целях" с аэродромов в Московской, Ивановской и Ульяновской областях.

Об этом сообщили в Минобороны РФ, цитирует пропагандистское РИА Новости.

Прибывшие "миротворцы" приступили к выполнению задач.

"С аэродромов в Московской, Ивановской, Ульяновской областях продолжается переброска основных сил российского контингента миротворческих сил ОДКБ на территорию Республики Казахстан. Подразделения Военно-десантных войск из состава российского контингента миротворческих сил ОДКБ, которые ранее совершили марши, находятся на аэродромах "Чкаловский", "Иваново-Северный", "Ульяновск-Восточный", - рассказали в ведомстве.

Читайте такжеВ Казахстан прибыли самолеты с белорусскими миротворцамиРоссийские десантники грузят "штатную технику и вооружение. Военные РФ в Казахстане уже приступили к выполнению "задач", они обеспечивают прием и развертывание основных сил контингента.

Протесты в Казахстане: что известно

В Казахстане с 2 января проходят акции протеста. Люди вышли на улицы городов из-за повышения цен на сжиженный газ. Граждане требуют отставки президента, правительства и выступают против коррупции. Во время акций правоохранители применяют силу к протестующим, задержаны сотни людей.

В связи с акциями протеста президент страны Касым-Жомарт Токаев принял отставку правительства. Временное исполнение обязанностей премьер-министра он решил передать Алихану Смаилову.

Нурсултан Назарбаев покинул пост председателя Совета безопасности Казахстана. Совет безопасности возглавил Токаев.

Президент Казахстана обратился за помощью к главам государств Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Войска РФ, Армении, Беларуси, Кыргызстана и Таджикистана направлены в Казахстан на ограниченный период времени для "стабилизации и нормализации обстановки".

МИД Украины из-за акций протеста советует украинцам воздержаться от посещения Казахстана.

Вас также могут заинтересовать новости: