Жителей Нур-Султана призвали не выходить на улицу после 23.00.

В столице Казахстана введен режим чрезвычайного положения и комендантский час.

Об этом сообщает местный канал Tengrinews.kz.

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Жителей Нур-Султана призвали не выходить на улицу после 23.00.

"В городе введен режим ЧП. У нас комендантский час. С 23.00 до 07.00 запрещается выходить на улицу. Полиция переведена на усиленный режим работы, патрулирует город и проверяет документы. Призываем всех горожан не выходить на улицу после 23.00. Также призываем горожан не посещать места массового скопления людей", - говорят в акимате столицы.

Акорда (резиденция президента Казахстана - УНИАН) начала рассылать населению сообщения о том, что можно получать новости через SMS.

Протесты в Казахстане: что известно

В Казахстане с 2 января проходят акции протеста. Люди вышли на улицы городов из-за повышения цен на сжиженный газ. Граждане требуют отставки президента, правительства и выступают против коррупции. Во время акций правоохранители применяют силу к протестующим, задержаны сотни людей.

В связи с акциями протеста президент страны Касым-Жомарт Токаев принял отставку правительства. Временное исполнение обязанностей премьер-министра он решил передать Алихану Смаилову.

Нурсултан Назарбаев покинул пост председателя Совета безопасности Казахстана. Совет безопасности возглавил Токаев.

Президент Казахстана обратился за помощью к главам государств Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Войска РФ, Армении, Беларуси, Кыргызстана и Таджикистана направлены в Казахстан на ограниченный период времени для "стабилизации и нормализации обстановки".

МИД Украины из-за акций протеста советует украинцам воздержаться от посещения Казахстана.