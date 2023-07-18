Союзники Украины не должны позволить президенту России Владимиру Путину одержать победу, подчеркнул Клеверли.

Выход России из поддержанного ООН соглашения по экспорту украинского зерна Черным морем показывает, почему Москва должна потерпеть поражение в войне против Украины. В случае ее победы мир столкнется с еще большим экономическим разрушением, которое непропорционально ударит по беднейшим слоям населения. Такое мнение в интервью The Wall Street Journal озвучил министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли.

"Мы должны признать, что если ... мы позволим [президенту России Владимиру] Путину одержать победу, экономическая боль, которую мы сейчас испытываем, потеряет значение", — сказал Клеверли во время визита в Нью-Йорк.

Он отметил, что первоначальный рост мировых цен на зерно, который будет наблюдаться после выхода Москвы из соглашения, "сильнее всего ударит по беднейшим людям".

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"Это свидетельствует о том, какое поведение мы увидим со стороны России, если мы не выполним обязательств, которые взяли на себя в отношении украинского народа. ... Мы должны понять, что у украинцев есть прогресс ежедневно. Вот почему они заслуживают нашей постоянной поддержки, они максимально используют ту помощь, которую мы им оказываем", – добавил он.

Зерновая сделка - это надо знать

В понедельник Россия заявила, что выходит из международного соглашения, которое позволило Украине восстановить значительную часть Черноморского экспорта зерна. Кроме этого, Россия отозвала гарантии безопасности для зернового коридора. Соглашение прекращает свое функционирование с 18 июля.

Страна-агрессор требует содействия собственному экспорту продовольствия и удобрений, которому препятствуют международные санкции, для продления соглашения.

Украина предложила Турции и ООН продлить "зерновое соглашение" уже без России, на что россияне отреагировали новыми угрозами.

Объявление о выходе из соглашения было сделано после того, как часть Крымского моста была разрушена, однако это решение назревало и раньше – с момента продления соглашения в мае РФ не прекращала угрожать его отменой.

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