Выход России из поддержанного ООН соглашения по экспорту украинского зерна Черным морем показывает, почему Москва должна потерпеть поражение в войне против Украины. В случае ее победы мир столкнется с еще большим экономическим разрушением, которое непропорционально ударит по беднейшим слоям населения. Такое мнение в интервью The Wall Street Journal озвучил министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли.
"Мы должны признать, что если ... мы позволим [президенту России Владимиру] Путину одержать победу, экономическая боль, которую мы сейчас испытываем, потеряет значение", — сказал Клеверли во время визита в Нью-Йорк.
Он отметил, что первоначальный рост мировых цен на зерно, который будет наблюдаться после выхода Москвы из соглашения, "сильнее всего ударит по беднейшим людям".
"Это свидетельствует о том, какое поведение мы увидим со стороны России, если мы не выполним обязательств, которые взяли на себя в отношении украинского народа. ... Мы должны понять, что у украинцев есть прогресс ежедневно. Вот почему они заслуживают нашей постоянной поддержки, они максимально используют ту помощь, которую мы им оказываем", – добавил он.
Зерновая сделка - это надо знать
В понедельник Россия заявила, что выходит из международного соглашения, которое позволило Украине восстановить значительную часть Черноморского экспорта зерна. Кроме этого, Россия отозвала гарантии безопасности для зернового коридора. Соглашение прекращает свое функционирование с 18 июля.
Страна-агрессор требует содействия собственному экспорту продовольствия и удобрений, которому препятствуют международные санкции, для продления соглашения.
Украина предложила Турции и ООН продлить "зерновое соглашение" уже без России, на что россияне отреагировали новыми угрозами.
Объявление о выходе из соглашения было сделано после того, как часть Крымского моста была разрушена, однако это решение назревало и раньше – с момента продления соглашения в мае РФ не прекращала угрожать его отменой.