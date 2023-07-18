Президент Украины призывает мировое сообщество оказать решительное давление на Россию, чтобы захватчики не препятствовали экспорту украинского зерна через Черное море.

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на заявление России о выходе из "зерновой сделки". Он предложил Турции и Организации Объединенных Наций продлить действие Черноморской зерновой инициативы по доставке украинского зерна в другие страны мира без страны-агрессора.

"Черноморская зерновая инициатива может и должна работать и в дальнейшем – если без России, то без России. Соглашение по экспорту зерна – это соглашение с Турцией и ООН – остается в силе. Единственное, что сейчас нужно, это ее аккуратное исполнение и решительное давление мира на государство-террориста", – сказал он во время вечернего обращения к украинцам.

В этой связи, президент Украины отметил, что направил официальные письма президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану и генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу с предложением продолжить работу Черноморской зерновой инициативы или ее аналога в трехстороннем формате.

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"Украина, ООН и Турция совместно могут обеспечить работу продовольственного коридора и инспектирование судов", – сообщил Зеленский.

Глава государства сказал, что это нужно для всех в мире. Президент добавил, что благодаря Черноморской зерновой инициативе уже почти 33 миллиона тонн агропродукции было экспортировано в 45 государств мира, и в частности – 60% объемов ушли в страны Африки и Азии.

"Позиция Украины всегда была и будет максимально четкой: никто не имеет права разрушать продовольственную безопасность любого народа. Если кучка людей где-то там в Кремле считает, что они якобы имеют право решать, будет ли еда на столах в разных государствах: Египте или в Судане, в Йемене или в Бангладеш, в Китае, в Индии, в Турции, в Индонезии, то мир имеет возможность показать, что шантаж не разрешен никому", – подчеркнул президент.

Выход России из зернового соглашения

Год назад при посредничестве Турции и ООН было заключено "зерновое соглашение", призванное разблокировать экспорт через украинские порты, в том числе и для поставок продовольствия в голодающие страны. Россия постоянно угрожала выйти из "зерновой сделки", однако несколько раз продлевала ее.

Последний раз соглашение было продлено 17 мая сроком на два месяца. При этом РФ заявляла, что не согласится продолжать договоренности после 17 июля без выполнения ряда условий: подключения "Россельхозбанка" к SWIFT, возобновления работы аммиакопровода "Тольятти-Одесса", размораживания активов российских компаний, разблокирования транспортной логистики и поставки запчастей.

16 июля украинский порт покинуло последнее судно в рамках соглашения. 17 июля стало известно, что РФ официально отказалась продлить действие "зернового соглашения" – соответствующее заявление сделала миссия России в ООН.

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