По словам Пескова, "если будет что-то оформляться без России, то эти риски должны учитываться".

Кремль перешел к новым угрозам. Теперь Москва угрожает "рисками" в случае, если Турция, Украина и ООН продолжают "зерновую сделку" без России.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков в комментарии пропагандистам 18 июля, реагируя на соответствующую инициативу Украины, заявил, что российские оккупанты в таком случае якобы не смогут "дать гарантии безопасности" суднам в Черном море.

"Ведь речь идет о зоне, которая непосредственно приближена к району боевых действий, и без соответствующих гарантий безопасности там возникают определенные риски", - цитирует Пескова российский "Интерфакс".

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По его словам, "если будет что-то оформляться без России, то эти риски должны учитываться".

Далее Песков перекривил госсекретаря США Энтони Блинкена, который назвал решение России выйти из "зерновой сделки" бессовестным. "В данном случае, наверное, бессовестной следует назвать позицию европейских государств. Это не вина господина Гутерриша и ООН", - сказал пресс-секретарь Путина.

Также в этом выступлении Песков фактически опроверг заявление Минобороны РФ, что удар по Одессе и Николаеву - городам, которые участвовали в "зерновом соглашении", - якобы был нанесен в качестве "акта возмездия" за удар по Крымскому мосту.

"Ответ со стороны России (на удар по Крымскому мосту - УНИАН), конечно, будет. Министерство обороны готовит соответствующие предложения", - добавил Песков.

На вопрос, готова ли Москва признать Украину "террористическим киевским режимом" Песков ответил уклончиво, ссылаясь на то, что такое желание отсутствует у самой Госдумы.

Разрыв "зерновой сделки" и удары по Украине - главное

Сразу после взрывов на Крымском мосту Россия официально объявила о выходе из "зерновой сделки". Решение Москвы зрело давно - у Путина все это время цинично "выбивали" снятия части санкций.

В частности, накануне Reuters писало о намерениях генсека ООН Антониу Гуттериша вернуть России доступ к SWIFT в обмен на продление сделки.

Украина, в свою очередь, предложила Турции и ООН продолжить "зерновое соглашение" уже без России. По мнению президента Украины Владимира Зеленского, стороны совместно могут обеспечить работу продовольственного коридора и инспектирование судов.

В ночь на 18 июля 2023 года российские захватчики подло атаковали южную часть Украины - Одессу и Николаевскую область - запустили несколько волн ударных беспилотников. В Минобороны РФ это назвали "актом возмездия" за удары по Крымскому мосту. Хотя эксперт Александр Коваленко, в свою очередь, это опроверг, подчеркнув, что на подготовку к такой атаке требуется время.

Стоит отметить, что Россия постоянно совершала провокации, в том числе обстреливала порты и города, участвовавшие в экспорте зерна.

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