Мясник в Кремле не заинтересован в мире, подчеркнула глава МИД Латвии.

Утром 25 декабря 2024 года российские террористы нанесли массированный удар по Украине. В МИД Латвии и Нидерландов прокомментировали атаку оккупантов на Рождество.

Так, глава Министерства иностранных дел Нидерландов Каспар Вельдкамп акцентировал, что эта атака продемонстрировала: российский диктатор Владимир Путин не заинтересован в мире.

"В рождественское утро Россия начала очередную массированную атаку на энергетический сектор Украины. Этот злонамеренный выбор времени показывает, что Путин не заинтересован в мире, а только в уничтожении Украины. В 2025 году мы будем оставаться преданными прекращению этой жестокой агрессии", – говорится в его сообщении.

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В свою очередь, глава МИД Латвии Байба Браже акцентировала, что политика России – это война:

"Мясник в Кремле не заинтересован в мире, политика России – это война. Единственный способ достичь справедливого и прочного мира в Украине – продолжать поддерживать Украину на поле боя, в энергетическом секторе, финансово и политически, сдерживая Россию".

Атака по Украине на Рождество: реакция мира

Будущий спецпредставитель Дональда Трампа по вопросам России и Украины генерал Кит Келлог, комментируя российскую атаку, отметил, что Рождество должно было бы быть временем мира, но Украина снова подверглась атаке.

Удар РФ по Украине прокомментировал и премьер-министр Великобритании Кир Стармер. Он осудил атаку и призвал Запад "удвоить решимость" в поддержке Украины.

Посол США в Украине Бриджит Бринк также раскритиковала российский обстрел. Дипломат отметила, что Россия применила более 70 ракет и 100 беспилотников, "направленных на украинские семьи, которые празднуют в своих домах, и на энергетическую инфраструктуру, которая согревает их".

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