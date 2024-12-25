Он подчеркнул, что Рождество должно быть временем мира.

Спецпредставитель Дональда Трампа по вопросам России и Украины генерал Кит Келлог резко раскритиковал масштабную ракетную атаку России по Украине на Рождество.

В своем сообщении в X (Twitter) Кэллог отметил, что Рождество должно было бы быть временем мира, но Украина снова подверглась нападению.

"Массированные ракетные и беспилотные удары в день рождения Господа - это неправильно. Мир внимательно следит за действиями обеих сторон", - отметил Келлог.

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Спецпредставитель Трампа подчеркнул, что США как никогда решительно настроены на установление мира в регионе".

Также атаку России раскритиковала посол США в Украине Бриджит Бринк.

"Рождественский подарок России Украине: более 70 ракет и 100 беспилотников, направленных на украинские семьи, празднующие в своих домах, и на энергетическую инфраструктуру, которая согревает их. Третий праздничный сезон Россия превращает зиму в оружие", - написала она в X.

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Премьер-министр Британии Кир Стармер также осудил российскую атаку по украинской энергоинфраструктуре в Рождество и призвал Запад "удвоить решимость" в поддержке Украины.

Напомним, ранее Келлог заявлял, что Дональд Трамп будет добиваться справедливого и устойчивого мира в Украине.

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