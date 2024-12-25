Воздушная тревога охватила всю территорию страны.

Утром в среду, 25 декабря, Командование Воздушных сил Вооруженных сил Украины сообщило о пуске ракет российскими захватническими войсками.

Информация о пусках крылатых ракет типа "Калибр" появилась в официальном Telegram-канале Воздушных сил в 05:24. Кроме того, Украина до сих пор находится под атакой российских беспилотных летательных аппаратов. Дроны типа "шахед" фиксируют на севере Черниговщины, на севере Сумщины, на востоке и юге Полтавщины и на западе Харьковщины.

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Видео дня

Обновлено в 06:24: Ракета мимо Кременчуга продолжает движение в юго-западном направлении.

Обновлено в 06:20: Кременчуг, Днепр, находитесь в укрытиях!

Обновлено в 06:19: Скоростная цель на Харьковщине, курсом на юго-запад. В ОВА сообщили о по меньшей мере семи российских ударов. По предварительным данным, одно из попаданий произошло в Салтовском районе.

Обновлено в 06:17: КАР на юго-востоке Харьковщины, курс - северо-восточный.

Обновлено в 06:16: Еще ракета на Днепр с северо-востока.

Обновлено в 06:15: Ракета на севере Днепропетровщины, курс - Кременчуг.

Обновлено в 06:14: КАР с Харьковщины держит курс на Днепропетровщину.

Обновлено в 06:13: КАР с Днепропетровщины движется на Харьковщину.

Обновлено в 06:12: Баллистика на Харьков!

Обновлено в 06:11: КАР продолжает движение по Харьковщине на запад области.

Обновлено в 06:10: Повторные пуски баллистики на Харьков.

Обновлено в 06:08: Еще баллистика на Харьков.

Обновлено в 06:07: Ракеты на Харьковщину с северо-востока.

Обновлено в 06:06: КАР на Днепр с востока.

Обновлено в 06:05: Крылатая авиационная ракета на Днепропетровщине, еще одна баллистика на Харьковщине.

Обновлено в 06:03: В Харькове слышны звуки взрывов, сообщает городской голова Игорь Терехов.

Обновлено в 06:02: Баллистика на Харьковщину, жителей Харькова призвали находиться в укрытиях.

Обновлено в 06:01: Еще одна ракета в направлении Харьковщины.

Обновлено в 05:59: Ракета в направлении Харьковщины из Белгородской области.

Обновлено в 05:53: Военные пишут об активности тактической авиации РФ на северо-восточном направлении. Поэтому для прифронтовых областей существует угроза применения авиационных средств поражения.

Атака на Украину 25 декабря

Напомним, ночью военные также сообщили о взлете российских бомбардировщиков Ту-95МС. По данным мониторинговых каналов, они уже совершили пусковые маневры.

В течение ночи по территории Украины также летали дроны-камикадзе. В областной военной администрации Киевской области сообщали о работе сил противовоздушной обороны.

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