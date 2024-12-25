Стармер высоко оценил стойкость украинского народа после широкомасштабных ударов по Украине в Рождество.

Премьер-министр Британии Кир Стармер осудил российскую атаку по украинской энергоинфраструктуре 25 декабря и призвал Запад "удвоить решимость" в поддержке Украины.

Как пишет The Times, Стармер высоко оценил "стойкость" украинского народа после широкомасштабных ударов по Украине в Рождество.

"Я отдаю должное стойкости украинского народа и лидерству президента Зеленского перед лицом дальнейших беспилотных и ракетных атак кровавой и жестокой военной машины Путина, без передышки, даже на Рождество", - отметил он.

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При этом он подчеркнул необходимость поставить Украину в "масимально сильную" позицию, чтобы противостоять российской агрессии.

"Вступая в Новый год, мы должны удвоить нашу решимость, чтобы поставить Украину в максимально сильное положение и положить конец незаконной агрессии России против украинского народа", - отметил он.

Атака РФ 25 декабря

25 декабря российские оккупанты нанесли комбинированный удар по Украине ракетами различных типов воздушного, наземного и морского базирования, а также ударными БпЛА типа "Shahed" и дронами-имитаторами. Противник атаковал объекты энергетики в Харьковской, Киевской, Днепропетровской, Полтавской, Житомирской, Ивано-Франковской и Запорожской областях. В результате атаки есть поражения.

Украинская ППО сбила 113 из 184 воздушных целей противника.

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