Запрет начнет действовать с 1 июня.

Польша закрывает границу для российских и белорусских фур с 1 июня.

Соответствующее распоряжение подписал министр внутренних дел и администрации Польши Мариуш Каминский в понедельник, 29 мая, сообщает PAP.

Следовательно, с 1 июня Польша не будет пропускать через Беларусь к себе грузовые автомобили, седельные тягачи, прицепы и полуприцепы, зарегистрированные на территории Беларуси и России.

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Запрет появился вслед за санкциями против 365 белорусских чиновников в ответ на заключение активиста польского меньшинства в Беларуси, сопредседателя Союза поляков Беларуси Анджея Почобута.

Отношения Польши и России

Польша одной из первых осудила преступную войну Путина против Украины и взялась за антироссийские санкции. Недавно стало известно, что Польша создаст комиссию по изучению влияния России на внутреннюю безопасность страны в 2007-2022 годах. В комиссии будет 9 членов, назначение и освобождение которых будет в полномочиях Сейма.

Также Институт военных дел Польши начал подсчитывать убытки, которым подверглась страна в результате действий СССР во время и после Второй мировой войны.

Несколько дней назад президент Польши Анджей Дуда подписал законопроект, который позволит расследовать деятельность государственных чиновников в интересах России, что могло нанести ущерб государственным интересам Польши.

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