Польская оппозиция заявляет, что этот закон направлен на уничтожение политической поддержки оппозиции накануне предстоящих выборов.

Президент Польши Анджей Дуда подписал законопроект, который позволит расследовать деятельность государственных чиновников в интересах России, что могло нанести ущерб государственным интересам Польши.

Как сообщает Reuters, в частности, законом предусматривается создание комиссии, которая будет изучать период между 2007 и 2022 годами и будет иметь полномочия наложить 10-летний запрет на любого, кто действовал под российским влиянием, работать на должностях, ответственных за государственные средства, фактически исключая их из публичной деятельности.

Оппозиционная партия "Гражданская платформа" возглавляемая Дональдом Туском, уже заявила, что этот закон направлен на уничтожение поддержки Туска в преддверии предстоящих выборов.

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"В нормальной демократической стране кто-то, кто является президентом этой страны, никогда не подпишет такой сталинский закон", - заявил один из депутатов.

Партия "Гражданская платформа" возглавляла польское правительство с 2007 по 2015 год. В частности, во время пребывания Туска в должности началось строительство импортного терминала сжиженного природного газа (СПГ), позволяющего импортировать нерусский газ, и страна подписала соглашение с российским "Газпромом" в 2010 году.

Реакция юристов

Юристы, мнение которых приводит rp.pl, отмечают, что этот акт грубо нарушает конституционные принципы правового демократического государства и называют его "антидемократическим и антиевропейским".

Отмечается, что то, что закон можно использовать в предвыборной борьбе, ассоциируется с нормами, действующими в России или Беларуси, где госаппарат используется для борьбы с политическими оппонентами и собственными гражданами.

В частности, комиссия может анализировать деятельность лиц, не являющихся публичными должностными лицами или членами руководства. Иными словами, под пристальным вниманием комиссии может оказаться каждый гражданин, партия, ассоциация, фонд.

Члены комиссии будут иметь широкий доступ к документам, в том числе архивным документам, содержащим секретную информацию и корпоративную тайну, файлы подготовительных и судебных заседаний, информацию оперативной деятельности. При этом они не будут нести никакой ответственности за свою деятельность, входящую в сферу их функций в комиссии. Это также означает, что если они ложно обвинят кого-либо или выдвинут ложные гипотезы, они не будут нести ответственности ни в уголовном, ни в возмещении ущерба.

Реакция Еврокомиссии

В Европейской комиссии отметили, что проанализируют подписанный закон о создании комиссии по изучению российского влияния, сообщает mf24.pl.

Официальные комментарии относительно содержания самого акта пока не опубликованы. Однако завтра во время слушаний Польши в Совете ЕС в Брюсселе могут быть заданы вопросы по этому закону в связи с нарушениями Польшей верховенства права.

Польша и Россия - взаимоотношения

Ранее сообщалось, что Польша создаст комиссию по изучению влияния России на внутреннюю безопасность страны в 2007-2022 годах. В комиссии будет 9 членов, назначение и освобождение которых будет в полномочиях Сейма.

Также Институт военных дел Польши начал подсчитывать убытки, которым подверглась страна в результате действий СССР во время и после Второй мировой войны.

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