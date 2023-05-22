Исследование должно показать весь аспект оккупации Польши.

Институт военных дел Польши начал подсчитывать убытки, которые понесла страна в результате действий СССР во время и после Второй мировой войны.

"Над таким докладом работает Институт военных дел. Это должно быть основательное исследование, которое покажет как весь аспект оккупации, так и демонтаж (заводов - УНИАН) с западных земель, дальнейшую эксплуатацию польского государства, невыгодные угольные соглашения. Это то, над чем мы работаем, и такой отчет будет подготовлен", - заявил заместитель министра иностранных дел Польши Аркадиуш Мулярчик, которого цитирует PAP.

По словам замминистра, доклад должен быть так же основательно задокументирован, как отчет о потерях Польши в результате немецкого нападения.

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Убытки Польши во время войны - что известно

Как ранее сообщал УНИАН, 1 сентября 2022 года в Польше был представлен доклад о репарациях за военные потери, понесенные страной в результате немецкого нападения во Второй мировой войне. В Берлине уже на следующий день подчеркнули, что вопрос о репарация за потери во Второй мировой войне решено.

В связи с ситуацией Польша обратилась в ООН за поддержкой.

В мае 2023 года в Варшаве подчеркнули, что после Германии могут взяться и за Россию.

В Госдуме РФ отреагировали неадекватно - Москва требует от Варшавы отдать часть польских территорий и компенсировать $750 миллиардов, вроде как потраченных на ее развитие "советским народом".

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