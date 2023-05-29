Комиссия сможет отменять решения, принятые в результате российского влияния.

Польша создаст комиссию по изучению российского влияния на внутреннюю безопасность Республики. Соответствующий закон подпишет президент Анджей Дуда, пишет RMF 24.

Документом предусмотрено создание комиссии по изучению влияния России на внутреннюю безопасность страны в 2007-2022 годах. В комиссии будет 9 членов, назначение и увольнение которых будет в полномочиях Сейма.

Комиссия должна будет провести разбирательство и выяснить, действовали ли польские государственные чиновники в этот период в ущерб интересов страны под влиянием России. Речь идет о "сливах" информации, "вредных решениях", государственных закупках и прочем. Комиссия также будет иметь полномочия отменять решения, принятые в результате российского влияния.

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Отметим, идея создания такой комиссии спровоцировала серьезные споры в польском парламенте. Сенат попытался наложить вето на решение о создани органа, но Сейм в пятницу, 26 мая, отклонил его. В голосовании приняли участие 454 депутата, из них 234 были за отклонение вето, 219 против и 1 воздержался. После этого было обращение противников комиссии к президенту Дуде с просьбой ветировать законопроект. Но глава государства объявил, что решил поддержать создание комиссии и сообщил, что законопроект рассмотрит Конституционный суд страны.

Оппозиционные политики утверждают, что создание такой комиссии является неконституционным. Оппозиция также заявляет, что не будет предлагать своих кандидатов в члены комиссии.

Угрозы России Польше - что сообщалось

Российские пропагандисты и чиновники регулярно публично высказывают угрозы в адрес Польши. В частности, лидер Чечни Рамзан Кадыров заявлял, что дойдет до границ Польши и утверждал, что Польшу нужно "демилитаризировать" и "денацифицировать", а также избавить от "сатанизма".

Угрожал Польше нападением и главарь ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин, утверждавший, что "оперативный простор прямо до Варшавы уже полностью открыт".

Президент Польши Анджей Дуда подчеркивал, что в случае прямого нападения России на Польшу ответ будет быстрым и решительным, ведь агрессию воспримут как прямое нападение на НАТО.

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