Китай пока не поставляет оружие, но помогает нелетальными средствами.

Китай поставляет в Россию технику и снаряжение двойного назначения для использования в войне против Украины. Об этом заявил советник президента Франции по внешней политике Эммануэль Бонн в комментарии CNN.

"Да, есть признаки того, что они делают то, чего мы бы предпочли, чтобы они не делали. Ну… военное оборудование... насколько нам известно, поставляются в Россию огромные военные мощности", — ответил французский политик на прямой вопрос о китайской военной помощи России для войны против Украины.

Позднее французские официальные лица уточнили в комментарии CNN, что Бонн имел в виду технологии двойного назначения и нелетальную помощь, такую ​​как шлемы и бронежилеты.

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"Больше всего нам нужно воздержание Китая. Нам нужно, чтобы они поняли, что Украина — это конфликт глобального масштаба и что мы не можем предложить Украине проиграть по принципиальным причинам, но также и по причинам очень оперативным. И на карту для нас в Украине поставлено гораздо больше, чем, знаете ли, суверенитет Украины. Это во многом о стабильности в мире", – сказал Бонн.

Позиция Китая по войне в Украине – последние новости

Китай декларирует нейтралитет в отношении российско-украинской войны и уверяет, что не намерен поставлять оружие ни одной из сторон. При этом на дипломатическом уровне Китай воздерживается от критики российской агрессии и фактически повторяет кремлевские нарративы.

Однако такой пророссийский псевдонейтралитет уже вышел Китаю боком. Как пишет Newsweek, страны Запада стали относиться к Пекину с еще большей настороженностью. Это вылилось в укрепление связей между странами НАТО и странами Азиатско-Тихоокеанского региона – соседями Китая.

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