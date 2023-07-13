Президент США верит в то, что Путин может дать приказ об убийстве главаря ЧВК "Вагнер".

Президент США Джо Байден предупредил главаря ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина о вероятности быть отравленным.

На пресс-конференции в Финляндии по итогам встречи с лидерами Северной Европы Байден посоветовал Пригожину следить за меню.

"Да Бог его знает, что он может сделать...мы даже не знаем, где он находится и в какой ситуации. Я бы на его месте был осторожен с тем, что ем... я бы тщательно изучал, что мне предлагают на обед", - ответил Байден журналисту, попросившему его спрогнозировать предстоящие действия Пригожина после провалившегося мятежа.

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Мятеж "Вагнера" - что известно

Как сообщал УНИАН, 23 июня Пригожин вместе со своими наемниками объявил о "марше справедливости" и повел колонны бронетехники на Москву. Сначала "вагнеровцы" взяли Ростов, а потом Воронеж - в общем на их пути сопротивления не было. Единственной преградой могла стать российская авиация, но головорезы Пригожина сбили 6 вертолетов регулярной армии РФ.

Байден ранее заявлял, что США не причастны к бунту "вагнеровцев".

Государственный секретарь США Энтони Блинкен прогнозирует продолжение истории с бунтом Пригожина против центральной власти России.

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