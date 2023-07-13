Президент США Джо Байден предупредил главаря ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина о вероятности быть отравленным.
На пресс-конференции в Финляндии по итогам встречи с лидерами Северной Европы Байден посоветовал Пригожину следить за меню.
"Да Бог его знает, что он может сделать...мы даже не знаем, где он находится и в какой ситуации. Я бы на его месте был осторожен с тем, что ем... я бы тщательно изучал, что мне предлагают на обед", - ответил Байден журналисту, попросившему его спрогнозировать предстоящие действия Пригожина после провалившегося мятежа.
Мятеж "Вагнера" - что известно
Как сообщал УНИАН, 23 июня Пригожин вместе со своими наемниками объявил о "марше справедливости" и повел колонны бронетехники на Москву. Сначала "вагнеровцы" взяли Ростов, а потом Воронеж - в общем на их пути сопротивления не было. Единственной преградой могла стать российская авиация, но головорезы Пригожина сбили 6 вертолетов регулярной армии РФ.
Байден ранее заявлял, что США не причастны к бунту "вагнеровцев".
Государственный секретарь США Энтони Блинкен прогнозирует продолжение истории с бунтом Пригожина против центральной власти России.