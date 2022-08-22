Он призвал НАТО "сделать эту работу".

Президент Сербии Александар Вучич раскритиковал действия НАТО в Косово и пообещал, что его страна с "защитит" сербов, которые живут на этой территории.

Об этом пишет Associated Press.

"Нам некуда идти, мы загнаны в угол. Мы спасем наш народ от преследований и погромов, если этого не захочет НАТО", - заявил сербский лидер.

Сербский лидер заявил, что "банды" косовских албанцев якобы умышленно переходят на север Косово, где проживает большинство сербов, чтобы "выжить" нацменьшинство с этой территории.

В то же время в Европе опасаются, что РФ склонит Сербию к военному конфликту с Косово. Это приведет к дестабилизации ситуации на Балканах и сместит фокус внимания от Украины.

Сербия и Косово: роль НАТО

В 1999 году НАТО вмешалось в войну между сербскими силами и сепаратистами в Косово, прекратило кровавые репрессии Белграда против албанцев и положило конец боевым действиям.

В то же время Сербия, Россия и Китай в 2008 году отказались признать Декларацию независимости Косово.

31 июля на севере Косово начались вооруженные столкновения из-за изменений правил проезда в Косово.

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что армия Косово якобы собирается напасть на сербов на севере страны. Позже он выступил с обращением и сказал, что Сербия "будет искать мира".

После этого последовало заявление контингента KFOR о том, что он готов вмешаться в ситуацию, если стабильность северных районов Косово окажется под угрозой.

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