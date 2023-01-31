Премьер также раскритиковал позицию Турции в войне.

Правительство Греции не собирается передавать Украине немецкие танки Leopard 2.

Об этом расссказал премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис в интервью Nikkei Asia. Он подчеркнул, что страна готова поддерживать Украину в войне с Россией, но не в ущерб своим оборонным возможностям. "Мы оказали значительную военную поддержку Украине, бронетранспортеры, но мы не будем предоставлять танки Leopard 2 по той простой причине, что они абсолютно необходимы для нашей оборонной позиции", - сказал он.

Кроме того, премьер обвинил Турцию в том, что она "сидит на заборе" из-за войны в Украине. Мицотакис раскритиковал Анкару за то, что она не ввела санкции против Москвы и отказалась ратифицировать присоединение Швеции и Финляндии к НАТО.

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"Позиция Турции в НАТО разочаровала многих и многих членов НАТО, и это не имеет ничего общего с особенностями греко-турецкой двусторонней повестки дня. Ей очень выгодно то, что у нее особые экономические отношения [с Россией]. Если ты принадлежишь к Альянсу, который также является союзом ценностей, ты не можешь "сидеть на заборе", - добавил он.

Позиция Греции в войне

Напомним, что после полномасштабного вторжения РФ Греция объявила, что примет до 30 тысяч беженцев из Украины. Также они объявили 12 членов дипломатических и консульских представительств России персонами нон грата.

В апреле Греция арестовала российский танкер в рамках европейских санкций.

Весной лидер греческой оппозиционной партии "Сириза" назвал украинский "Азов" неонацистским формированием. Президент Украины Владимир Зеленский ответил ему.

В начале апреля в сети появились снимки с автопробега с флагом России в Афинах. В то же время в российском МИД заявили, что их граждане страдают в Греции из-за "агрессии и дискриминации". Уже в августе Греция выступила против запрета на выдачу европейских виз для россиян.

В июне был опубликован список помощи, которую Греция оказала Украине. В стране назвали ее масштабы "небывалыми".

Осенью Греция начала передачу Украине БМП-1 в рамках кругового обмена. В декабре они заявили, что смогут передать комплексы С-300. После этого в России разразились угрозами.

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