Арест состоялся в рамках введенных санкций против РФ за ее вторжения в Украину.

Греция арестовала российский танкер в рамках санкций, введенных против России Европейским Союзом из-за ее вторжения в Украину.

Об этом сообщает Kathimerini.

"Греческая береговая охрана заблокировала российский танкер до места назначения после того, как во вторник он был перехвачен у берегов острова Эвбея", - говорится в сообщении.

По словам представителей береговой охраны, приказ об аресте корабля был издан органом по борьбе с отмыванием денег в соответствии с инструкциями по санкциям, введенным против России Европейским Союзом из-за ее вторжения в Украину.

"Согласно источникам, "Пегас" под российским флагом направлялся к Пелопоннеса, чтобы переместить свой груз нефти на другое судно, когда оно столкнулось с неблагоприятной погодой и отплыло в безопасную бухту возле приморского города Каристос на юге Эвбеи, где его перехватили", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на борту судна находится 19 членов экипажа.

Береговая охрана также отметила, что захвачено было судно, но не его нефтяной груз.

Напомним, власти Франции наложила арест на яхту, которая, по их мнению, связана с российским олигархом и президентом "Роснефти" Игорем Сечиным.

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