Возле Чернобыля заметили стадо редких лошадей (фото)

По меньшей мере восемь животных попали в объектив исследователя.

В Чернобыльском радиационно-экологическом биосферном заповеднике зафиксировали табун редких лошадей Пржевальского.

Об этом сообщили в заповеднике и обнародовали соответствующие фото. На них можно увидеть как минимум 8 лошадей на пожелтевшей траве. За животными, попавшими в объектив исследователя Александра Музыченко, – осенний лес.

"Среди пожелтевшей травы, под тихим осенним небом лошади Пржевальского живут в своем ритме. Пасутся, прогуливаются, держатся стадом и неторопливо исследуют знакомые просторы. Здесь осень – не повод скучать по лету, а еще одна пора дикой жизни, в которой все происходит так, как велит природа", – говорится в сообщении.

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Как писал УНИАН, летом в зоне отчуждения также зафиксировали стадо редких лошадей Пржевальского – в кадр попали сразу 8 лошадей – взрослые и детеныши. Семья находилась рядом с домом, заброшенным после катастрофы на Чернобыльской АЭС. Как рассказали исследователи, лошади Пржевальского – существа с крепкими семейными узами. Они обычно живут небольшими гаремными группами, в состав которых входят жеребец, несколько кобыл и потомство. Вместе такой табун путешествует, пасется, отдыхает, следит за безопасностью.

Осенью специалист Александр Музыченко в Чернобыльском радиационно-экологическом биосферном заповеднике заметил пасущийся гарем лошадей Пржевальского. Тогда на фото удалось запечатлеть 7 лошадей, одна из которых подняла голову и внимательно куда-то смотрела. Речь шла о том, что осенью трава уже не такая сочная, но лошадям все равно нужно хорошо поесть, набраться сил и готовиться к холодам. Кто-то искал самую вкусную травинку, кто-то держался поближе к табуну, а кто-то просто проверял, все ли вокруг спокойно.

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