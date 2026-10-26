Ливни, снег и +16: какая погода ожидается в Украине 26 октября

В Карпатах температура опустится до нуля.

В понедельник, 26 октября, в Украине будет облачная погода с прояснениями, в некоторых областях пройдут дожди, однако будет еще достаточно тепло.

Как сообщает Укргидрометцентр, в западных областях ожидается умеренный, а днем в Закарпатье и Прикарпатье местами значительный дождь. В Житомирской, Винницкой, Киевской и Одесской областях также пройдет небольшой дождь; на остальной территории осадков не ожидается.

В юго-западной части страны ночью и утром местами будет туман.

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Температура ночью ожидается 6–11°, на западе и востоке страны 3–8° тепла. Днем столбики термометров поднимутся до 11–16°, в западных областях – до 7–12°.

В Карпатах ожидается дождь и мокрый снег, днем местами значительные осадки. Температура ночью и днем составит 0-5° тепла.

В Киеве и области сегодня облачно с прояснениями, местами небольшой дождь

Температура по области ночью 6-11° тепла, днем 11-16°. В Киеве ночью 9-11° тепла, днем около 14-16°.

Ранее УНИАН сообщал, что в ближайшие дни Европу накроют сильные ливни, ожидаются наводнения во многих регионах.

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