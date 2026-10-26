Путин хочет сократить НАТО до границ 1997 года на переговорах по Украине, - The Telegraph

Ожидается, что Путин потребует от альянса сократить военное присутствие до уровня 1997 года.

Российский лидер Владимир Путин намерен использовать новый раунд мирных переговоров по Украине, чтобы добиться уступок в расширении НАТО и ослаблении его оборонного потенциала. Об этом пишет The Telegraph.

Так, помощник Путина Юрий Ушаков заявил, что в переговоры между представителями России, Украины и США следует включить европейские страны, поскольку их участие будет иметь решающее значение для достижения договоренностей. По данным дипломатических источников, это требование продиктовано желанием добиться уступок в вопросе расширения НАТО.

Как отметили собеседники издания, вероятно, Путин потребует сократить военное присутствие НАТО в Европе до уровня 1997 года – периода, предшествовавшего вступлению в альянс стран бывшего Восточного блока:

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"Это может означать вывод войск НАТО из Польши, Эстонии, Латвии и Литвы, а также из Финляндии, которая присоединилась к альянсу в 2023 году. Все эти пять стран граничат с Россией".

Ушаков отметил, что не ожидает от этой встречи значительного прогресса, охарактеризовав ее как "пробный шаг". При этом и европейские, и украинские чиновники выразили готовность обсудить в ходе переговоров в Абу-Даби "более широкий контекст послевоенного устройства безопасности в Европе".

При этом высокопоставленные источники подчеркивают, что Европа по-прежнему твердо отвергает требования России.

"Наша позиция остается такой же, какой была в январе 2022 года", – отметил один из европейских чиновников, имея в виду письмо, направленное в Москву бывшим генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.

В то время Путин намекал, что выполнение его требований позволит предотвратить российское вторжение в Украину. Однако, хотя западный альянс согласился обсудить его опасения, он категорически исключил возможность вывода войск и ядерного оружия с территории бывших советских республик.

Мирные переговоры - последние новости

Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что трехсторонние переговоры с участием представителей США, Украины и РФ состоятся в Абу-Даби (ОАЭ) в первой половине ноября. Президент также подчеркнул, что Украина хотела бы провести эту встречу как можно скорее, однако все зависит от РФ, которая ранее уже сорвала планы встречи в октябре.

У Путина заявили, что Кремль планирует возобновить трехсторонние переговоры с Украиной и США после 4 ноября - после того, как пройдут выборы в США.

Президент Зеленский заявил, что на переговорах Украина не пойдет на уступки по двум вопросам: ограничения армии и нейтральность Украины.

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