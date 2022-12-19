По ее словам, в случае передачи ПВО Украине Греция "станет соучастником украинских неонацистов, которые, в частности, ведут войну против этнических греков, проживающих на Донбассе, в Запорожской и Херсонской областях".

Россия начала угрожать Греции из-за планов передать Украине системы ПВО. Там заявили, что это может повлиять на отношения между странами.

Об этом говорится в заявлении представителя МИД Российской Федерации Марии Захаровой. Она подчеркнула, что передача Украине систем ПВО С-300 является "провокационной и откровенно враждебной" в отношении России.

Захарова также повторила тезисы российской пропаганды. По ее словам, в случае передачи ПВО Украине Греция "станет соучастником украинских неонацистов, которые, в частности, ведут войну против этнических греков, проживающих на Донбассе, в Запорожской и Херсонской областях".

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Представитель МИД России заявила, что возможная передача станет "грубым нарушением" российско-греческих договоренностей и пригрозила "неизбежными последствиями".

"Пока еще не поздно, можно отказаться от опасных замыслов. Еще раз предупреждаем греческое руководство об ответственности", - добавила Захарова.

Война в Украине: угрозы России

С начала войны Российская Федерация угрожает всем странами, которые как-то помогают Украине. Так, в сентябре Россия угрожала США, что те станут "стороной конфликта", если передадут ВСУ ракеты большей дальности.

Как недавно сообщал УНИАН, Россия угрожает США из-за возможной передачи Украине Patriot.

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