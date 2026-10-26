ВСУ наступают и срывают планы России на одном из приоритетных направлений, - анализ ISW

Непрерывные контратаки ВСУ вынудили Россию перебросить на Александровское направление элитные подразделения.

Украинские Силы обороны добиваются медленных, но тактически значимых успехов на Александровском направлении, и в долгосрочной перспективе это может создать угрозу для российской логистики и операций в районах Александровки и Гуляйполя. Об этом пишут аналитики Института изучения войны.

Так, 25 октября украинский военный обозреватель Константин Машовец сообщил, что украинские войска освободили населенные пункты Перебудова, Комар и Федоровка и продвинулись к юго-западу от Веселого вплоть до Скудного.

Отмечается, что непрерывные контратаки украинских сил на Александровском направлении вынудили российское командование перебросить части 120-й дивизии морской пехоты (Балтийский флот) и 40-й отдельной бригады морской пехоты (Тихоокеанский флот) для обороны на этом участке – вместо того чтобы задействовать их для поддержки наступательных действий в районе Гуляйполя.

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"Подразделения и соединения морской пехоты РФ считаются относительно элитными и более боеспособными по сравнению с другими частями российских вооруженных сил, поэтому командование обычно направляет их на наиболее приоритетные направления", - указывают аналитики.

Кроме того, российское командование перебросило на Александровское направление подразделения 90-й танковой дивизии, хотя изначально они предназначались для поддержки российского наступления в сторону Дружковки.

Аналитики напоминают, что ВСУ проводят контратаки на Александровском направлении с начала февраля 2026 года; эти действия, наряду с другими тактическими контратаками, позволили им ослабить инициативу российских сил.

В ISW указывают, что Великая Новосёлка расположена в узловом пункте дорожной сети, который обеспечивает российское наступление к западу от Гуляйполя с целью охвата Орехова с двух сторон.

"Дальнейшее продвижение украинских войск создаст угрозу тылам этой российской группировки", - подчеркивают аналитики.

Ситуация на фронте - последние новости

Ранее заместитель командира Третьего армейского корпуса Максим Жорин заявил, что план российских оккупантов по захвату Краматорска и Славянска полностью сорван украинскими войсками, враг вынужден перейти к обороне.

Кроме того, Операции Сил обороны с использованием БПЛА и подземных туннелей лишают РФ возможности применять тактику инфильтрации в Купянск с севера.

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