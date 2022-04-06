Указанные лица признаны нежелательными в соответствии с положениями Венской конвенции и потому, что их деятельность противоречит национальной безопасности.

Греция и Португалия объявили, что также высылают из страны российским дипломатам.

Соответствующие заявления размещены на официальных сайтах внешнеполитических ведомств этих стран.

Так, в Министерстве иностранных дел Греции сообщили, что объявили 12 членов дипломатических и консульских представительств России в Греции персонами нон грата.

"Вышеупомянутые были признаны нежелательными в соответствии с положениями Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года и Венской конвенции о консульских сношениях 1963 года", - говорится в заявлении.

Об этом решении ранее сегодня проинформировал посла России генсек министерства.

Министерство иностранных дел Португальской Республики сообщило, что вчера днем ​​правительство страны уведомило посла Российской Федерации о своем решении объявить персоной нон грата 10 сотрудников этой дипломатической миссии, "деятельность которых противоречит национальной безопасности".

Отмечается, что у них будет две недели, чтобы покинуть территорию Португалии.

Правительство Португалии заявило о своем жестком и решительном осуждении российской агрессии на территории Украины.

Как сообщал УНИАН, о выдворении российских дипломатов перед этим сообщил ряд европейских стран, в том числе Германия, Франция, Италия, Дания, Швеция, Румыния, Словения. Эти решения приняты после обнародованной Киевом информации о зверствах российских оккупантов в Киевской области, в частности в Буче.

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