Взрыв раньше тревоги: Игнат объяснил, как работает предупреждение о баллистике от партнеров

Над Украиной расположено радиолокационное поле, позволяющее обнаруживать воздушные цели на расстоянии нескольких сотен километров от границы.

Как работает система предупреждения о запусках российских баллистических ракет от партнеров, чем она настолько важна для Украины и почему бывает так, что взрыв слышен раньше сигнала тревоги – пояснил начальник управления коммуникаций Командования Воздушных сил Юрий Игнат в интервью РБК-Украина.

Он напомнил, что в последнее время уже случались ситуации, когда Воздушные силы не получали информацию от партнеров о запусках баллистических ракет. Именно тогда и возникает ситуация, когда сначала происходит взрыв, а тревога раздается уже после него или одновременно с ним.

Он пояснил, что у Украины есть и собственные источники информации, и собственная разведка. Над Украиной существует радиолокационное поле, позволяющее обнаруживать воздушные цели как на территории страны, так и на определенном расстоянии за ее пределами – на несколько сотен километров.

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"В то же время информацию и разведданные о применении баллистических ракет, атакующих по баллистической траектории, мы получаем от партнеров. И для нас критически важно получать эту информацию как можно быстрее", – подчеркнул он.

Игнат также напомнил о недавней атаке на Киев несколькими волнами, когда РФ запустила около 39 ракет. Тогда во время первой волны Воздушные силы не получили предупреждения.

"Возможно, это были технические причины, возможно, что-то еще. Сейчас партнеры вместе с нашими специалистами выясняют, что произошло, и делают все возможное, чтобы в дальнейшем таких пробелов не было", – отметил Игнат.

Он добавил, что во время последующих волн предупреждения уже поступали: иногда раньше, иногда позже, но даже эти несколько минут имеют огромное значение – у граждан появляется время, чтобы куда-то укрыться.

Как работает система оповещения

Игнат отметил, что могут быть и агентурные источники, которые сообщают о готовящемся запуске, однако основным источником является космическая разведка.

"Немало стран в мире имеют спутники, которые следят за земной поверхностью, и так можно увидеть вспышку – это может быть либо запуск ракеты, и не только баллистической, но и РСЗО. Такие запуски видны из космоса, если позволяют условия. Поэтому мы рассчитываем максимально быстро получить эту информацию и так же быстро передать её через систему оповещения Воздушных сил. Далее срабатывает соответствующий алгоритм. Часть процессов автоматизирована и работает очень быстро. Информация передаётся ГСЧС, на пост номер один, органам гражданской защиты. Далее включаются сирены, громкоговорители и уведомления в приложении "Воздушная тревога", – рассказал он.

Он добавил, что в обновленном приложении теперь отображаются "шахеды", КАБы, крылатые ракеты, которые в данный момент находятся над Украиной. Баллистику приложение не показывает. Игнат добавил, что информация может быть несколько неточной, чтобы это не наносило ущерба обороне и не предоставляло дополнительной информации врагу.

Сможет ли Украина обойтись без помощи США в передаче разведданных

Игнат отметил, что Украина получает информацию от центров НАТО, а также от различных партнеров – Великобритании, Франции, Германии и других стран, в том числе и от США.

"Конечно, мы рассчитываем на всех, в том числе и на Соединённые Штаты. Мы ни в коем случае не хотели бы терять это сотрудничество, потому что видим, сколько американского оружия и американских технологий используют Вооруженные силы и, в частности, Военно-воздушные силы… Разведданные – это очень общее понятие: есть информация о ситуации на линии фронта и многое другое. И мы тоже очень рассчитываем, что наши партнеры будут последовательно предоставлять нам эти данные, потому что обладать информацией о том, что происходит, чрезвычайно важно", – добавил он.

Сколько ракет и "Шахедов" накопила Россия

По данным ГУР, в арсенале России по состоянию на октябрь накоплено до 700 баллистических и несколько тысяч крылатых ракет различных типов. По данным украинской разведки, Россия ежемесячно производит более 200 таких орудий террора, из них 110 единиц – именно баллистические ракеты.

Реактивных и обычных "Шахедов" у врага в резерве примерно 6200. При этом в РФ реактивных дронов собирают в месяц до 4000 единиц, а обычных – до 2000.

Игнат сообщал, что если Россия сохранит нынешние темпы ударов, то за месяц количество ракет, атакующих как баллистические, может превысить 300.

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