Греческие БМП-1 уже скоро поступят к украинским военным.

Греция начала передачу Украине БМП-1 в рамках кругового обмена военной техникой между Грецией, Германией и Украиной.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба во время совместной с главой МИД Греции Никосом Дендиасом пресс-конференции в Киеве.

"Мы особенно ценим вооружение, которое Греция передает Украине для того, чтобы мы могли защищать нашу землю. И очень важно, что уже началась долгожданная отгрузка из Греции бронированных машин пехоты БМП-1 для Украины. Уже скоро они прибудут в наше войско и мгновенно усилят боеспособность и обороноспособность нашей страны", – отметил Кулеба.

Видео дня

Глава украинского МИД подчеркнул, что Украина очень благодарна Греции за оказанную помощь.

Кулеба также поднял вопрос продолжения сотрудничества с Грецией в этой сфере и подчеркнул, что приоритетом сейчас является усиление противовоздушной обороны Украины.

"Греция знает наш запрос и будет его прорабатывать", – добавил он.

Круговой обмен техникой между Украиной, Германией и Грецией

Страны начали готовить круговой обмен военной техникой в середине сентября. Предполагается, что Германия передаст Греции 40 БМП Marder, а та отдаст Украине 40 единиц советских БМП-1.

18 октября 2022 года стало известно, что Германия отправила в Грецию первую партию боевых машин пехоты Marder из шести единиц техники. Четырнадцать следующих БМП должны отправиться туда до 21 октября.

Вас также могут заинтересовать новости: