Российский диктатор назвал санкции "глупостью", в то время как Кремль берет под контроль активы иностранного бизнеса.

Российский диктатор Владимир Путин публично пожаловался на западные санкции против России, заявив, что запрещать все, что связано с РФ, якобы неразумно. В то же время он признал, что некоторые европейские компании были вынуждены покинуть российский рынок под давлением своих правительств, сообщает посольство РФ в США.

В интервью российскому пропагандисту Павлу Зарубину глава Кремля заявил, что у России якобы много друзей в Европе. По его словам, часть европейских компаний прекратила деятельность в РФ из-за давления западноевропейских правительств, хотя их представители якобы не хотели этого делать.

"У нас, когда под давлением западноевропейских правительств уходили некоторые компании, – чуть ли не плакали наши друзья из этих стран... Некоторые, кстати, продолжают работать, и мы стараемся создать для них соответствующие благоприятные условия", – утверждает Путин.

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На этом фоне российский диктатор раскритиковал западные ограничения, назвав их "глупостью". Его заявления фактически подтвердили, что санкции остаются болезненным вопросом для России, которая продолжает полномасштабную войну против Украины.

Что предшествовало

Как сообщал УНИАН, заявления Путина прозвучали на фоне передачи под временное управление российским властям активов ряда иностранных компаний.

В сентябре соответствующий указ российского диктатора касался активов швейцарской компании Nestle, американского производителя упаковки Aptar, немецкой сети гипермаркетов Metro, французского ритейлера Auchan, логистической компании FM Logistic, а также "Лемана Про", которая ранее работала под брендом Leroy Merlin.

В Кремле объяснили это решение тем, что компании связаны с так называемыми "недружественными" странами. Российские власти утверждали, что эти государства якобы принимают активное участие в военных действиях против РФ, в частности наносят удары по объектам её экономической инфраструктуры.

В середине октября под временное управление России также перешли российские активы французской компании Tarkett, одного из мировых лидеров по производству напольных покрытий.

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