Россия может запускать по Украине до 300 баллистических ракет ежемесячно, – Игнат

Помочь решить эту проблему могут асимметричные ответы, подчеркнул пресс-секретарь.

Украина и мир должны быть готовы к тому, что баллистических ракет будет больше, чем средств ПВО, способных им противостоять. Об этом заявил начальник управления коммуникаций Командования Воздушных сил Юрий Игнат в интервью РБК-Украина.

"Возьмем три последних обстрела: во время одного было около 39 ракет, затем 16, сегодня (в день записи интервью, – УНИАН) – 23. Если добавить единичные пуски, получается около 80 ракет в неделю. При таком темпе это более 300 ракет в месяц, которые атакуют как баллистические ракеты. Хотя я сомневаюсь, что россияне смогут постоянно его поддерживать: их запасы тоже не безграничны", – сказал Игнат.

Он добавил, что у Украины настолько мало боеприпасов для Patriot, что во время атаки РФ из 39 ракет было сбито лишь пять. На этом фоне, отметил Игнат, Украине могут помочь симметричные действия – удары по пусковым установкам и предприятиям, производящим баллистические ракеты и боеприпасы к ним. Также Игнат подчеркнул, что Украине важно работать над санкционным давлением на РФ, поскольку ракеты и дроны дорогостоящие и важно влиять на финансовые возможности противника. В то же время Игнат заявил, что у Европы еще есть ракеты для Patriot которые они могли бы передать Украине.

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"С представителями стран-партнеров постоянно встречаются и президент, и министр обороны, и главнокомандующий, и командующий Воздушными силами. Иногда приходится буквально просить по несколько ракет, потому что ситуация такова, что нужно прикрыть тот или иной объект. И я говорю не только о Patriot но и о других комплексах. Можно посмотреть, у каких стран на вооружении есть Patriot – этот перечень известен: Испания, Польша, Румыния, Германия, Нидерланды и т. д. Это страны, которые стабильно нам помогают, и мы всегда им за это благодарим", – подчеркнул Игнат.

На уточнение о том, что Европа часто упоминает о необходимости иметь собственные запасы Patriot и поэтому не может нарастить поставки Украине, Игнат ответил:

"Конечно, они не могут остаться без защиты. Но знаете, как сказал один высокопоставленный военный: "Если вы нам не дадите их сейчас, то потом они вам уже точно не помогут". Это касалось ракет С-300, которые в свое время нам передавали Словакия, Болгария и другие страны. И именно благодаря таким личным встречам удается договариваться".

Также он отметил, что Европа работает над наращиванием собственных возможностей в области систем ПВО. Однако проблема заключается в том, что они начали этим заниматься уже во время войны в Украине.

Проблемы с ПВО: что известно

Напомним, во время вражеской атаки в ночь на 22 октября Силам обороны не удалось сбить ни одной запущенной баллистической ракеты РФ. Отмечалось, что для удара враг использовал ракеты "Искандер-М"/С-400/"Циркон"/"Оникс" и дроны.

Между тем Евгений Дикий, ветеран российско-украинской войны, отмечал, что Украина уже фактически начала кампанию по затруднению производства баллистического оружия в РФ. Он заявил об этом в контексте ударов Сил обороны по российским предприятиям "Протон-Электротекс" в городе Орел и комбинату "Тольяттикаучук" в городе Тольятти.

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