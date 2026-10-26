Глинтвейн дешевле 1 евро: названы самые доступные рождественские ярмарки Европы

Румынские города приятно удивляют ценами на рождественских ярмарках.

Рождественские ярмарки Европы ежегодно посещают миллионы людей. Однако в последние годы цены на некоторых из них стали настолько высокими, что они превращаются в "удовольствие для избранных".

Впрочем, также на континенте есть немало мест, где ароматный глинтвейн и праздничные закуски не будут стоить вам целого состояния.

Аналитики Eurochange изучили цены на глинтвейн на 55 популярных рождественских ярмарках Европы, чтобы составить свежий Mulled Wine Index.

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Оказалось, что дешевле всего популярный рождественский напиток стоит в соседней с Украиной Румынии – сразу три первых места в рейтинге досталось праздничным ярмаркам в румынских городах.

15 самых дешевых рождественских ярмарок Европы 2026

Сибиу, Румыния: с 14 ноября 2026 года по 4 января 2027 года, стоимость глинтвейна – 5 румынских лей (около 0,93 евро). Брашов, Румыния: с 27 ноября 2026 года по 3 января 2027 года, стоимость глинтвейна – 10 румынских лей (около 1,87 евро). Крайова, Румыния: с 13 ноября 2026 года по 3 января 2027 года, стоимость глинтвейна – 10 румынских лей (около 1,87 евро). София, Болгария: с 20 ноября по 28 декабря 2026 года, стоимость глинтвейна – 2,05 евро. Оломоуц, Чехия: с 20 ноября по 23 декабря 2026 года (сокращенный формат – до 31 декабря), стоимость глинтвейна – 50 чешских крон (около 2,05 евро). Брно, Чехия: с 13 ноября по 31 декабря 2026 года, стоимость глинтвейна – 50 чешских крон (около 2,05 евро). Гетеборг, Швеция: с 14 ноября по 30 декабря 2026 года, стоимость глинтвейна – 25 шведських крон (около 2,25 євро). Бухарест, Румыния: с 27 ноября по 27 декабря 2026 года, стоимость глинтвейна – 12 румынских лей (около 2,25 евро). Пльзень, Чехия: с 21 ноября по 23 декабря 2026 года, стоимость глинтвейна – 60 чешских крон (около 2,46 евро). Страсбург, Франция: с 26 ноября по 24 декабря 2026 года, стоимость глинтвейна – 3 евро. Мюлуз, Франция: с 20 ноября по 27 декабря 2026 года, стоимость глинтвейна – 3 евро. Вильнюс, Литва: с 28 ноября по 27 декабря 2026 года, стоимость глинтвейна – 3 евро. Льеж, Бельгия: с 28 ноября по 30 декабря 2026 года, стоимость глинтвейна – 3 евро. Варшава, Польша: с 27 ноября по 26 декабря 2026 года, стоимость глинтвейна – 15 польских злотых (около 3,41 евро). Грац, Австрия: с 20 ноября по 24 декабря 2026 года, стоимость глинтвейна – 3,50 евро.

Куда поехать на Рождество этой зимой

Как сообщал УНИАН.Туризм, ранее рождественскую ярмарку Advent Bazilika в венгерской столице Будапеште признали самой красивой в Европе для посещения в 2026 году.

Также туристам назвали 13 потрясающих мест по всему миру, где тепло в декабре.

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