В Конгрессе раскритиковали объяснения Маска по поводу ограничения доступа Украины к Starlink, – Bloomberg

Влияние Маска на Украину в связи с его контролем над SpaceX вызвало критику со стороны сторонников Киева в Вашингтоне, независимо от партийной принадлежности.

Конгрессмен-республиканец подверг сомнению аргумент Илона Маска относительно ограничения доступа Украины к спутниковым терминалам Starlink компании SpaceX, отметив, что украинские вооруженные силы используют эту систему в оборонных целях в войне с Россией, сообщает Bloomberg.

Издание сообщило, что депутат-республиканец из Техаса Дэн Креншоу, входящий в состав Комитета по разведке Палаты представителей, заявил, что объяснение Маска в посте в соцсети о том, что украинские военные нарушили условия использования Starlink, используя систему для "наступательных ударов дронов с целью убийства людей", является одним из "противоречий" в его рассуждениях.

"Как вы думаете, что такое защита своей страны? Конечно, эти дроны использовались для убийства людей. Их годами использовали для убийства россиян, но на территории Украины", – сказал Креншоу, срок полномочий которого в Конгрессе истекает в январе.

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Издание напомнило, что в этом месяце разгорелся спор с участием Украины, Маска и президента Дональда Трампа после того, как скорость работы Starlink и Starshield – военной версии этой системы – была ограничена без немедленного выяснения, кто именно несет за это ответственность.

Министерство обороны Украины заявило в субботу, что скорость работы вернулась к нормальному уровню.

Генеральный директор SpaceX позже отметил, что на прошлой неделе его компания устранила "лазейку", которая позволяла Украине наносить наступательные удары с помощью дронов.

Издание подчеркнуло, что, по словам Маска, Starshield контролируется правительством США.

В статье указывается, что влияние Маска на Украину через его контроль над SpaceX вызвало критику со стороны сторонников Киева в Вашингтоне, независимо от партийной принадлежности.

"Вы хотите сказать, что мы не знаем о том, что такой важный инструмент, которым пользуются наши западные страны, зависит от прихотей одного генерального директора? Позор тому, кто несет ответственность за то, что произошел такой промах", – заявил сенатор, республиканец из Северной Каролины Том Тиллис, который не баллотируется на переизбрание.

Креншоу отметил, что его беспокоит не столько сам Маск, сколько отсутствие альтернатив технологии SpaceX.

"Меня беспокоит то, что весь конфликт, вся оборона суверенной страны, такой как Украина, зависят от одной компании. Это не означает, что Илон Маск виноват в том, что обладает "слишком большой властью". Дело не в этом. Дело в том, что это единственное доступное решение", – отметил он.

Издание напомнило, что, по словам Трампа, он не давал указаний об ограничении скорости работы Starlink, но раскритиковал Зеленского, отметив, что с украинцем иметь дело сложнее, чем с Путиным.

Маск ограничил использование Starlink для Украины

Ранее УНИАН сообщал, что Маск призвал "выразить сочувствие бедным российским призывникам". По его словам, у "этих детей" нет другого выбора, кроме как воевать и гибнуть в результате ударов беспилотников. Такое мнение он высказал в новом посте после того, как признал, что ограничил украинским военным доступ к Starlink. Миллиардер пояснил, что ВСУ якобы использовали спутниковую связь для управления ударными дронами, что запрещено правилами сервиса.

Также мы писали, что, по словам Маска, Starlink может стать мишенью для удара РФ, если спутники будут использоваться для наступательных атак. Он добавил, что их уничтожение угрожает не только связи, но и безопасности на орбите. Миллиардер считает, что это одна из главных причин, по которой Starlink должен оставаться гражданским проектом. Он добавил, что в случае, если Россия взорвет спутники Starlink, это вызовет цепную реакцию разрушений, в результате чего возникнет огромное поле обломков, а космос станет непригодным для использования.

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