Зеленский назвал главную цель предстоящих переговоров Украины, США и РФ в ноябре

Президент отметил, что Украина рассчитывает, что будущие переговоры получат практическое продолжение.

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина продвигается вперед к миру. Такое заявление он сделал в интервью ведущей "ТСН.Тиждень" Алле Мазур.

"Мы продвигаемся вперед, это важно. Важно продвигаться вперед в дипломатии и по всем трекам. Дай Бог, у Украины все получится", - сказал президент.

Также Зеленский выразил надежду, что предстоящая встреча представителей Украины, США и России в ноябре поможет приблизить переговоры на уровне лидеров, чтобы достичь конкретных договоренностей о прекращении огня.

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Зеленский рассказал, что на встрече представителей Украины, США и России планируется обсудить прекращение ударов по энергетической инфраструктуре и на море, возобновление полноценного экспорта зерна и дальнейший обмен пленными.

Президент подчеркнул, что пока место проведения переговоров окончательно не определено. Он допустил, что встреча представителей Украины и РФ может состояться в Абу-Даби, но рассматриваются и другие площадки на Ближнем Востоке или в Европе.

По словам украинского лидера, во время встречи украинской и американской делегаций в Осло стороны обсудили возможность проведения переговоров с участием Украины, США и РФ. Он отметил, что после этого представители США отправились в Санкт-Петербург, где обсудили готовность Украины и Росии к трехстороннему формату.

Зеленский добавил, что США подтвердили договоренность о проведении в ноябре трехсторонней встречи. По его словам, российский диктатор Владимир Путин также подтвердил готовность РФ к этой встрече в разговоре с представителями США.

Кроме того, Зеленский заявил, что Украина хотела бы видеть в переговорном процессе и Европу, так как ее участие важно для обсуждения дальнейших шагов по урегулированию войны.

Чего ожидает Украина от переговоров

Зеленский отметил, что Украина рассчитывает, что переговоры получат практическое продолжение и создадут предпосылки для встречи на уровне лидеров.

"Для нас самый важный результат - это возможность встречи в трехстороннем формате на уровне лидеров", - сказал президент.

По словам Зеленского, только переговоры на уровне лидеров могут помочь решить главные вопросы, которые пока мешают достичь мира.

Также президент заявил, что Украина хотела бы вынести на переговоры возможность заключения энергетического перемирия и перемирия на море. Он считает, что такие договоренности могли бы создать условия для более стабильного функционирования украинской экономики.

Кроме того, Зеленский отметил важность вопроса возвращения украинских военнопленных. Он напомнил, что недавно Украина и РФ возобновили процесс обмена пленными.

В РФ назвали дату трехсторонних переговоров с Украиной и США

Ранее помощник кремлевского диктатора Юрий Ушаков заявил, что Кремль планирует возобновить трехсторонние переговоры с Украиной и США после 4 ноября. По его словам, Москва будет готова к такой встрече после того, как в России пройдет День народного единства, который отмечается именно 4 ноября.

Ушаков также сказал, что РФ не ожидает от этой встречи значительного прогресса в вопросе урегулирования войны. Однако, по его словам, она может помочь возобновить более постоянный переговорный процесс.

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