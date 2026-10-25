Зеленский назвал два вопроса, по которым Украина не пойдет на уступки в переговорах

Президент отметил, что вопрос гарантий безопасности Украины не касается России.

В документе, который спецпредставитель президента США Стив Уиткофф повез российскому диктатору Владимиру Путину после переговоров в Осло, содержатся предложения американской стороны для завершения войны. Об этом рассказал президент Владимир Зеленский в интервью ведущей "ТСН.Тиждень" Алле Мазур.

По словам президента, документ содержит разные направления и предложения американской стороны, в частности, относительно подходов к безопасности Украины. Он добавил, что у Украины есть четкие позиции по некоторым вопросам, которые не могут стать компромиссом.

"Мы не можем говорить о нейтральности нашей страны… И мы не должны. Наше видение, в принципе совместно с американцами, мы не можем говорить об ограничении украинской армии", - поделился Зеленский.

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Президент отметил, что вопрос гарантий безопасности Украины также не касается России.

"Наши гарантии безопасности не могут быть надиктованы российской стороной. Так что выводы понятны. Ограничения нашей армии и нейтральность Украины не обсуждаются", - подчеркнул украинский лидер.

Говоря о возможном обмене территориями с РФ, Зеленский заявил, что американская сторона неоднократно поднимала этот вопрос, но он считает, что этот вопрос может рассматриваться только на уровне лидеров государств, в то время как другие вопросы могут обсуждать технические группы.

"Вопрос территории - это красная линия, которая может обсуждаться только на уровне лидеров. Это для нас и было всегда константой. Но вопрос территории, безусловно, американцы поднимают часто: на что мы готовы обменивать те или иные принципиальные вещи… Все должны понять, что мы ничего ни на что не меняем. Мы готовы к обсуждению. Если территориальный вопрос, то на уровне лидеров. Другие вопросы – на уровне технических групп", - объяснил президент.

Зеленский добавил, что многие вопросы и предложения, которые содержатся в документе, могут обсудиться уже в ноябре 2026 года.

Главная цель предстоящих переговоров Украины, США и РФ

Ранее президент Владимир Зеленский выразил надежду, что предстоящая встреча представителей Украины, США и России в ноябре поможет приблизить переговоры на уровне лидеров, чтобы достичь конкретных договоренностей о прекращении огня.

Зеленский рассказал, что на встрече представителей Украины, США и России планируется обсудить прекращение ударов по энергетической инфраструктуре и на море, возобновление полноценного экспорта зерна и дальнейший обмен пленными.

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