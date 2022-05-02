Лидер греческой оппозиции называл "Азов" неонацистским формированием.

Президент Владимир Зеленский опроверг утверждения о том, что "Азов" - это радикалы и неонацисты.

Об этом шла речь в его интервью греческой телекомпании EPT.

Отвечая на вопрос об обвинениях "Азова" в неонацизме, президент подчеркнул, что полк "Азов" – формирование Национальной гвардии, является частью украинской армии и к политике отношения не имеет.

Зеленский объяснил, что во время вторжения РФ в 2014 году, когда сформировался добровольческий батальон "Азов", некоторые его призывы были радикальными.

"В 2014 году, когда страну защищали добробаты, многие из их призывов были достаточно радикальными в отношении Российской Федерации. Это были добровольцы и это была их личная точка зрения. Полк "Азов" – не добровольцы, входит в состав Национальной гвардии. Они являются официальной армией нашего государства. Тот, кто хотел заниматься политикой, они ушли и занимаются политикой. Те, кто решил действовать в НГУ, они стали частью НГУ", - заявил Зеленский.

Зеленский заверил, что в Украине, несмотря на войну, призывов к радикализму по сравнению с другими странами "очень мало".

"Мы считаем, что то, что делают российские военные в нашей стране, это и есть нацизм", - подчеркнул президент.

В начале апреля президент обращался к парламенту Греции. Вместе с выступлением Зеленского было показано обращение двух бойцов "Азова" греческого происхождения, которые защищают Мариуполь.

Лидер оппозиционной партии "Сириза" в греческом парламенте Алексис Ципрас назвал "Азов" неонацистским формированием и раскритиковал факт обращения добровольцев к парламенту Греции.

Ранее Япония исключила полк "Азов" из списка террористических организаций.

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