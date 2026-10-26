Тех, кто служит давно, будут увольнять первыми: нардеп рассказал о демобилизации

По словам Вениславского, на данный момент механизма демобилизации солдат в условиях войны не существует.

Массовая демобилизация военнослужащих в Украине до окончания военного положения не рассматривается. В то же время Министерство обороны разрабатывает механизм справедливого увольнения с военной службы отдельных категорий защитников. Об этом заявил народный депутат, член парламентского комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский в интервью "Новости.LIVE".

По словам парламентария, всеобщее увольнение военных до окончания правового режима военного положения является нереалистичным сценарием. Он подчеркнул, что обещания массовой демобилизации в нынешних условиях являются политическим популизмом.

"Вопрос демобилизации до окончания правового режима военного положения не может стоять априори", – заявил Вениславский.

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В то же время депутат уточнил, что во время военного положения может быть введена процедура увольнения отдельных категорий военнослужащих. По его словам, Министерство обороны по поручению президента уже разрабатывает соответствующий алгоритм, который должен сделать процесс более предсказуемым и учесть условия прохождения службы.

Среди возможных критериев для увольнения рассматриваются длительное пребывание в зоне боевых действий и наличие ранений. Однако конкретного перечня военнослужащих, которые смогут воспользоваться таким механизмом, пока нет. В настоящее время парламент ожидает предложений от Минобороны, говорится в публикации.

Особое внимание при разработке процедуры планируют уделить принципу справедливости. Как пояснил Вениславский, важно не допустить ситуации, когда одни военные получат возможность уволиться, в то время как другие, которые служат дольше и продолжают выполнять боевые задачи, останутся без аналогичных перспектив.

"Часть украинских военных служит еще с 2014 года и также не имеет определенных сроков увольнения", – отметил депутат.

По его словам, этот факт необходимо учесть при определении критериев увольнения.

Демобилизация в Украине

Как писал УНИАН, в июне тогдашний министр обороны Украины Михаил Федоров сообщил, что по инициативе президента в конце осени может начаться поэтапное частичное увольнение со службы военных, которые длительное время находятся в армии. Федоров обещал, что решения будут приниматься по двум основным критериям: общая продолжительность службы и количество дней непосредственного участия в боевых действиях.

Министр уверял, что процесс будет проходить постепенно и будет зависеть от ситуации на фронте, в частности от возможных действий России, чтобы дать возможность военным, которые много лет защищают страну, вернуться к гражданской жизни. Однако после увольнения Федорова с должности разговоры о демобилизации стихли.

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