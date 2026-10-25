Некогда грозные российские дроны 'Ланцет' стали бесполезны на фронте, – СМИ

В первые годы войны именно "Ланцеты" представляли собой, пожалуй, главную угрозу для украинской артиллерии.

Российские дроны "Ланцет", которые стали большой проблемой для ВСУ в первые годы войны, сегодня фактически утратили свою актуальность. Об этом сообщает издание Defence Blog со ссылкой на заявление пророссийского боевика Павла Губарева.

В частности, приводится пример российского подразделения "Спарта", которое за три месяца применило около 100 ударных беспилотников "Ланцет", однако поразить удалось лишь три цели. Как утверждает Губарев, в частности, удалось подбить самоходную артиллерийскую установку, пехотный блиндаж и придорожный магазин. Остальные беспилотники в основном были уничтожены украинской ПВО, а часть была потеряна из-за проблем с координацией между российскими подразделениями.

По оценке Губарева, один "Ланцет" стоит от 3 до 5,5 млн рублей, или примерно 37–67 тыс. долларов. Таким образом, на запуск около сотни аппаратов потратили ориентировочно 300–500 млн рублей – от $3,7 млн до $6,1 млн.

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Ответственность за низкую результативность Губарев возложил на российское командование, а не на операторов беспилотников. "К технической стороне запусков БПЛА вопросов нет: бойцы добросовестно и надлежащим образом выполнили свою работу. Вопросы есть к командирам", – заявил он.

По словам Губарева, командиры использовали дорогостоящие дроны без надлежащей подготовки, докладывая руководству о якобы успешных результатах.

Война в Украине: оружие

Как писал УНИАН, Силы обороны Украины во время атаки на Липецк 24 октября, вероятно, использовали до сих пор неизвестные беспилотники, которые могли служить приманками для перегрузки российской ПВО или выявления ее позиций. Обломки одного из дронов упали на автостоянку, вызвав пожар нескольких автомобилей.

Также мы сообщали, что российские войска частично научились противодействовать ударным дронам Hornet, которые были ключевым элементом украинской операции "Логистический локдаун". Из-за этого среди военных снизился ажиотаж вокруг Hornet, которые ранее считались одним из самых эффективных средств на фронте.

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