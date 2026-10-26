США планируют провести трехсторонние переговоры по поводу войны в Украине, – Bloomberg

Спикер Палаты представителей Майк Джонсон заявил, что администрация США делает всё возможное, чтобы положить конец этому конфликту.

Спикер Палаты представителей Майк Джонсон заявил, что в течение выходных он общался с президентом Дональдом Трампом и госсекретарем Марко Рубио, которые сообщили ему, что США планируют провести трехсторонние переговоры, сообщает Bloomberg.

"Они работают над тем, чтобы положить конец российской войне против Украины. США хотят провести трехсторонние переговоры. Они уже на пороге этого", – рассказал Джонсон в интервью Fox News.

Он добавил, что администрация США делает все возможное, чтобы положить конец этому конфликту.

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При этом Джонсон отметил, что главе Кремля доверять не следует:

"Президенту России Владимиру Путину нельзя доверять, и мы должны относиться к нему соответственно".

Санкции США против РФ: последние новости

Ранее УНИАН сообщал, что государственный секретарь США Марко Рубио назвал "мудрым" решение президента США Дональда Трампа снять часть санкций с России, позволив ей возобновить экспорт дизельного топлива. По словам Рубио, Трамп пытается выступить посредником между Украиной и Россией, поскольку хочет увеличить поставки энергоносителей на мировой рынок и тем самым снизить цены. Госсекретарь добавил, что США осознают влияние, которое эта война оказывает на мировую экономику.

Также мы писали, что украинские и американские чиновники сообщили Kyiv Independent, что Трамп рассматривает возможность дальнейшего смягчения санкций в отношении России после заключения соглашения о дизельном топливе. По имеющимся данным, он готовится пойти на уступки в отношении экспорта российских удобрений. Администрация Трампа предлагает России экономические выгоды в надежде убедить Москву прекратить войну против Украины. Как отмечает издание, сама отрасль напрямую не подпадает под санкции США – Вашингтон не вводил прямых санкций в отношении российских удобрений и не запрещал их импорт.

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