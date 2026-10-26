Украина запускает дроны-ретрансляторы в паре с ударными БПЛА: BI раскрыл тактику

Дроны-ретрансляторы помогают операторам управлять беспилотниками на большем расстоянии, а также затрудняют россиянам подавление сигнала.

Украинские производители разрабатывают беспилотники, которые работают как летающие ретрансляторы сигнала. Они помогают операторам управлять ударными и разведывательными дронами на больших расстояниях, поддерживать связь в сложной местности и затруднять российским войскам подавление сигналов, сообщает Business Insider.

Дроны-ретрансляторы работают по принципу воздушных передающих станций. Они находятся между оператором и беспилотником, передавая команды управления, видео и разведывательные данные.

Благодаря тому, что такие устройства могут летать значительно выше наземных антенн, они помогают расширить радиогоризонт и поддерживать стабильную связь на больших расстояниях.

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Это особенно важно в условиях войны, когда российские средства радиоэлектронной борьбы пытаются нарушить связь между операторами и беспилотниками. Воздушные ретрансляторы затрудняют подавление сигнала, хотя противник по-прежнему может атаковать сам дрон, который его передает.

Saker Scout переоборудовали для увеличения дальности полета беспилотников

Украинская компания Twist Robotics создала дрон-ретранслятор на базе своего беспилотника Saker Scout, который ранее использовался для разведывательных и ударных операций.

Соучредитель и директор по информационным технологиям компании Ростислав Оленчин рассказал Business Insider, что исходных возможностей дрона было недостаточно для выполнения ряда задач на больших расстояниях. Поэтому производитель переоборудовал его для ретрансляции сигналов.

По данным компании, Saker Scout в такой конфигурации может увеличить рабочую дальность других беспилотников более чем на 50 километров. При этом он может использоваться и в других боевых ролях.

Серийное производство Saker Scout с функцией ретрансляции, по словам Оленчина, началось в 2023 году. Он подчеркнул, что в условиях быстрого развития боевых технологий беспилотники нуждаются в постоянных обновлениях, чтобы оставаться эффективными.

Украинские производители разрабатывают различные типы воздушных ретрансляторов

Работа над такими системами не ограничивается одной компанией. Украинские производители создают специализированные дроны-ретрансляторы или адаптируют для этой цели уже имеющиеся платформы.

В частности, компания Roboneers разработала версию беспилотника Wardog, способную нести ретрансляционное оборудование весом до трех килограммов. А Skyriper производит Skyriper-R Airborne Repeater – дрон, основной задачей которого является передача сигнала.

Компания TAF Industries также начала производить такие беспилотники в прошлом году по запросу военных подразделений. Ее генеральный директор Владимир Зиновский отметил, что ретрансляторы постепенно превращаются из дополнительной возможности в необходимый элемент боевых операций.

Украинская государственная инновационная платформа Brave1 ранее также подчеркивала, что использование беспилотников на больших расстояниях или в сложной местности требует ретрансляторов, которые позволяют в несколько раз увеличить дальность стабильного сигнала.

Воздушные ретрансляторы помогают противодействовать российским средствам РЭБ

Помимо преодоления препятствий рельефа, воздушные ретрансляторы помогают сохранять связь в условиях активного применения средств радиоэлектронной борьбы.

Российские войска пытаются глушить сигналы управления беспилотниками, а также выявлять их источники, чтобы наносить удары по операторам. Из-за этого стабильность связи становится одним из ключевых факторов эффективности беспилотных систем.

Дмитрий "Либер" Жлуктенко, бывший оператор беспилотников, который сейчас служит аналитиком по изучению боевого опыта в 413-м полку беспилотных систем "Рейд", рассказал изданию, что украинские военные поддерживают относительно стабильную радиосвязь благодаря массовому использованию ретрансляторов.

По его словам, для этого используются как беспилотники с фиксированным крылом, так и переоборудованные дроны бомбардировочного типа, которые вместо боеприпасов несут оборудование для передачи сигнала. Такие аппараты могут оставаться в воздухе часами, выполняя исключительно задачу поддержания связи.

Россия также использует дроны-ретрансляторы, а США испытывают другие способы расширения возможностей БПЛА

Технология воздушной ретрансляции не является уникальной для Украины. Российские войска также используют такие системы, в частности для того, чтобы ударные беспилотники могли проникать глубже на украинскую территорию.

Подобные решения разрабатывают и военные США. В частности, морская пехота экспериментировала с использованием вертолетов в качестве платформ для запуска FPV-дронов, а также с передачей управления беспилотниками после их запуска.

Хотя эти подходы отличаются от украинских воздушных ретрансляторов, они направлены на решение схожей проблемы: обеспечение управления беспилотниками и получения информации от них на расстоянии, необходимом для выполнения боевых задач.

По словам Ростислава Оленчина, украинская компания продолжает регулярно обновлять свои разработки. Новые типы техники, беспилотников и функций, по его словам, появляются примерно каждые две недели.

Украинские дроны – последние новости

Как сообщал УНИАН, для атаки на российский Липецк 24 октября Силы обороны Украины применили неизвестные дроны. Их могли задействовать в качестве приманки для перегрузки российской ПВО или разведки ее позиций.

Отмечается, что местные жители опубликовали снимки обломков одного из дронов в соцсетях. Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов заявлял, что обломки сбитого беспилотника упали на автостоянку на улице Бунина, вызвав пожар, охвативший несколько автомобилей.

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