В Воронеже дроны ударили по химзаводу, который участвует в производстве ракет

Продукция завода также применяется для производства шин для военной авиации и тяжелой колесной техники.

В ночь на 26 октября город Воронеж в России подвергся массированной атаке дронов, сообщалось о взрывах и прилетах в разных районах города. В сети пишут, что в результате атаки мог быть поражен нефтехимический завод "Воронежсинтезкаучук".

Как пишет Astra, черный дым на видео атаки БПЛА в Воронеже поднимается над территорией предприятия.

Ранее губернатор Воронежской области Гусев заявил об уничтожении минувшей ночью 113 беспилотных летательных аппаратов над регионом, из них 70 БПЛА вроде как сбили непосредственно над Воронежем. Он также подтвердил возгорание на промышленных предприятиях.

Видео дня

Завод "Воронежсинтезкаучук" - производитель термоэластопластов и синтетических каучуков, принадлежит компании "Сибур". Продукция предприятия относится к категории товаров двойного назначения.

Предприятие ежегодно производит более 385 тысяч тонн продукции, которая применяется в том числе для производства шин для военной авиации и тяжелой колесной техники, а также резинотехнических изделий для бронетехники и судостроения.

Синтетический каучук также используется в ракетостроении. В Генштабе ВСУ сообщали, что завод участвует в производстве твердого ракетного топлива, которое применяется в том числе для баллистических ракет оперативно-тактических ракетных комплексов "Искандер".

Кроме того, в результате атаки БПЛА остановлено движение поездов на участке под Воронежем - отсутствует напряжение в контактной сети. Также поврежден вагон пассажирского поезда Анапа – Москва.

Обновлено 12.00. В оборонной компании Fire Point заявили, что Силы обороны Украины атаковали Воронеж дронами FP-1.

"Поражён завод "Воронежсинтезкаучук". Продукция предприятия используется в производстве жесткого ракетного топлива, а также в нефтяной промышленности и инфраструктуре", - говорится в сообщении.

Удары по России

Неделю назад Санкт-Петербург подвергся самой массированной атаке с начала войны. Тогда сообщалось о поражении "Петербургского нефтяного терминала". Также был атакован дата-центр "ВКонтакте", и важный мост.

Также 25 октября Силы обороны Украины нанесли ракетный удар по заводу "Энергия" в Ельце Липецкой области России. Предприятие расположено примерно в 300 км от границы с Украиной.

А 24 октября Силы обороны нанесли удар по химическому заводу "Омский каучук" в Омске.

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