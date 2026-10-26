США призвали Орбана принять участие в предвыборной гонке.

Администрация Дональда Трампа продвигает на пост генерального секретаря ООН кандидатуру бывшего премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, известного своими пророссийскими взглядами. Как пишет The Wall Street Journal, США призвали Орбана принять участие в предвыборной гонке – более того, именно американская сторона выступила с этой инициативой.

Представитель Госдепартамента США признал, что на первый взгляд это звучит безумно. Однако, судя по предварительным переговорам с Вашингтоном, Россия и Китай готовы поддержать эту идею; предполагается, что Орбан станет их общим кандидатом.

По данным источников издания, "если США, Россия и Китай выступают единым фронтом в Совете Безопасности ООН, они, как правило, добиваются своего".

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По оценкам представителя Госдепартамента, Орбан может "с уверенностью" рассчитывать на восемь голосов в Совете Безопасности, а в общей сложности – на поддержку 10 из 15 его членов.

Пока неизвестно, станут ли Великобритания и Франция препятствовать воле большинства, поскольку эти страны обычно весьма осторожно пользуются своим правом вето.

Дональд Трамп поддержал Виктора Орбана на выборах в Венгрии в апреле, а Джей Ди Вэнс участвовал в его предвыборной кампании. Ожидается, что в случае выдвижения Орбана на пост в ООН они вновь окажут ему поддержку; по словам источника, знакомого с ситуацией, официальное заявление по этому поводу откладывается до завершения промежуточных выборов в США. По словам американского чиновника, Орбан – это "идеальный кандидат-консерватор в духе MAGA".

Сообщается, что представители США сами связались с Орбаном, чтобы узнать, заинтересован ли он в работе в ООН. Он проявил интерес, но дал понять, что не станет выдвигать свою кандидатуру, если не будет уверен в победе.

Как отметил представитель другой страны, среди остальных претендентов на пост генерального секретаря преобладают "секретари" – люди с опытом работы в международных бюрократических структурах или в сфере закулисной дипломатии. Орбан же – это "генерал".

"Лучшее, что можно сказать об идее выдвижения Орбана, – это то, что она сорвет маски: ООН получит лидера, который будет соответствовать тому низкому уровню, до которого уже опустилась сама организация", - заявляют в WSJ.

Планы России в международной политике

Ранее была анонсирована трехсторонняя встреча глав США, России и Китая. В украинском МИД подчеркнули, что такая встреча может лишь усилить желание Путина продолжать войну против Украины. Как пишут СМИ, Путин не отказался от ключевой цели - восстановить влияние на всем континенте и вновь утвердиться в качестве великой державы. И встреча в Китае может стать решающим шагом в этом стремлении.

Также The Telegraph пишет, что Владимир Путин намерен использовать новый раунд мирных переговоров по Украине, чтобы добиться сокращения границ НАТО до уровня 1997 года и вывода войск Альянса из пяти стран.

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