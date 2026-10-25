'Это сигнал': Зеленский рассказал, какие действия РФ будут свидетельствовать о намерении Путина закончить войну

Президент Украины назвал готовность к энергетическому перемирию со стороны РФ первым шагом на пути к миру.

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что сигналом, который будет означать готовность России к миру, может стать достижение энергетического перемирия или трехсторонняя встреча лидеров государств. Об этом он заявил в интервью ТСН.

"Энергетическое перемирие как первый шаг (к достижению мира со стороны РФ – ред.). Я считаю, что это сигнал", – сказал Зеленский.

При этом президент Украины добавил, что еще одним таким сигналом со стороны Кремля может стать договоренность о трехсторонней встрече на уровне лидеров.

Видео дня

"Я считаю, что она может состояться. Вы помните, американцы подавали сигналы относительно декабря, относительно заседания G20 в Майами, во Флориде. Они получили от нас ответ по различным каналам, публичным и непубличным. Мы готовы, если русские готовы", – заявил он.

Война в Украине: последние новости

Ранее УНИАН сообщал, что, по словам помощника российского диктатора Юрия Ушакова, возможность визита российского диктатора Владимира Путина на декабрьский саммит "Группы двадцати" в Майами будет зависеть от результатов встречи лидеров Китая, РФ и США на саммите АТЭС. Ушаков сообщил, что пока ведутся обсуждения саммита в Шэньчжэне, который состоится в ноябре. При этом помощник Путина подтвердил, что приглашение на саммит G20 было получено. Ушаков заявил, что организационная подготовка к трехсторонней встрече Путина, Си Цзиньпина и Трампа уже началась.

Также мы писали, что усиление давления со стороны президента США Дональда Трампа на Владимира Зеленского может означать, что президент США пытается заставить Украину заключить соглашение на выгодных для Москвы условиях. По данным WP, это может произойти уже до конца года. Эксперт по вопросам России из вашингтонского Фонда Карнеги за международный мир Эндрю Вайсс отметил, что всё указывает на то, что Трамп намерен заставить Украину заключить соглашение до декабря, поскольку именно в этом месяце он пригласил Путина присоединиться к нему на саммите лидеров стран "Группы двадцати" (G20) в Майами.

Вас также могут заинтересовать новости: